Co říkáte na přerušení soutěže?

Je to určitě škoda. Pro sport obecně. Všichni se těšili na začátek sezony a po několika zápasech došlo k přerušení veškeré amatérské sportovní činnosti. Je to těžké období, které musíme společně překonat.

Jak hodnotíte odehrané zápasy?

Pokud jde o výkony, tak jsem byl celkem spokojený. Ve všech odehraných zápasech jsme odvedli docela dobrý výkon. Bohužel, bodově to až tak růžové nebylo. Ze sedmi zápasů máme šest bodů. To je hrozně málo.

Nejvíce vás asi potěšil zápas s Miřeticemi, které jste doma porazili 6:1, že?

Neřekl bych, že byl úplně nejlepší. Před tímto zápasem jsme byli poslední v tabulce, takže jsme měli „nůž na krku“. Do utkání jsme šli s velkým odhodláním. Podařil se nám vstup, vedli jsme tři-nula, a pak už dominovali.

Proč se týmu bodově nedařilo?

Hlavní příčinu bych viděl v tom, že máme hodně mladý a nezkušený mančaft. Několikrát jsme prohráli zápas o gól. V těchto utkáních jsme si vypracovali hodně šancí na to, abychom získali body.

Sráží vás tedy koncovka?

Chybí nám nějaký zabiják do vápna, tedy hráč, který by dokázal rozhodovat zápasy. Navíc jsme se dopouštěli zbytečných chyb, které nás pak stály body.



Chystáte v zimě přivést do týmu střelce?

Získat kvalitního gólového útočníka se snažíme už asi poslední tři sezony. Zatím se nám to nedaří. Když už jsme měli někoho vytipovaného, tak přestup na něčem ztroskotal. Buď byl hráč ještě vázaný ve svém klubu, případně jsme se nedohodli z jiného důvodu. Rádi bychom někoho takového přivedli, ale myslím si, že zbytek této sezony dohrajeme se stávajícím kádrem.



Věříte tedy nadále mladým?

Rozhodně ano. S dalšími odehranými zápasy se budou hráči zlepšovat a získávat zkušenosti.



Dá se tedy říct, že se v klubu už díváte i směrem do budoucna?

Snažíme do hlavního týmu nasazovat naše dorostence. Na podzim jsem tam měl sedmnáctiletého, šestnáctiletého i dva patnáctileté kluky. Všem jsme dali prostor v dospělém fotbale. Myslím si, že ti kluci mají velký potenciál. Pokud je fotbal bude bavit a zůstanou u něj, tak o naší budoucnost nemám obavy.

Kam by váš tým mohl v budoucnu vystoupat?

Myslím si, že postupně bychom se měli dostat do špičky celé soutěže.

Momentálně jste ale jedenáctí. Když se ještě vrátíme k posilám, jak vůbec vypadá situace na hráčském trhu?

Bohužel velký výběr není. Navíc mezi mladými hráči pozoruji menší zájem o fotbal. Samozřejmě ani tato dlouhá pauza situaci příliš nezlepší. Je možné, že kluci, kteří pravidelně chodili na tréninky, s fotbalem skončí.



Pozorujete nějaké náznaky, že by k tomu mohlo dojít?

Náznaky vyloženě nemám, ale spíš vycházím ze svých fotbalových zkušeností, které jsem postupně získal. A zároveň beru v potaz reálný pohled na momentální situaci.



Vidíte problém v udržování kondice?

Předpokládám, že se nějakým způsobem v kondici udržují. Žádný individuální trénink nedostali, je to na každém z nich. Pokud hráč k tomu bude chtít přistoupit zodpovědně a udržovat se v kondici, tak vždy nějakou možnost najde. Například běhání.



Dokážete odhadnout jak se bude celá situace dále vyvíjet?

Věřím, že se na jaře dohrají zbývající zápasy podzimu a celá jarní část. Byl bych nerad, kdyby to dopadlo jako loni.



Jednou z možností je do rozpisu zápasů vložit hrací středy. Co vy na to?

Hráči jsou buď v práci nebo ve škole, takže by to pro některé bylo náročné. Nicméně bychom nějakým způsobem dokázali dát sestavu dohromady.