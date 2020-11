Předčasný konec podzimní části? Zpráva, která fotbalové Nespeky nepřekvapila. „Abych řekl pravdu, počítali jsme s tím, protože všechno k tomu směřovalo,“ reagoval na rozhodnutí FAČR, která minimálně do konce kalendářního roku ukončila všechny soutěže od třetí ligy níže, předseda klubu Petr Králíček.

Nespeky (v modrém) odehrály v Poříčí nad Sázavou i třeba duel s Klíčany. | Foto: Luděk Rublič

Je to paradox, ale pro účastníka krajského přeboru se z určitého úhlu pohledu jedná o zprávu dobrou. Vedení klubu totiž získalo čas, aby dokončilo rekonstrukci svého hřiště a tým by tak teoreticky po případném restartu už nemusel hrát v Poříčí nad Sázavou. „Asi by se dalo říct, že nám to pomůže. Na druhou stranu rekonstrukce na nabrala i kvůli počasí jistý skluz, takže se oproti původnímu plánu určitě protáhne“ prozrazuje Králíček.