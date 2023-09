„Celý týden jsem řešil problémy se sestavou. Byl jsem nucen postavit čtyři dorostence nicméně zápas zvládli bravurně. Tým makal, bojoval, po celý zápas byl lepší, hráli jsme pěkně. Holt zase koncovka,“ konstatoval trenér Křivsoudova Petr Veselka.

Krajský přebor: Milín přetlačil i Tuchlovice, Doksy si poradily s Dobříší

Teplýšovice předvedly před vlastními fanoušky parádní obrat. Nastartovala je přitom penalta pro Uhlířské Janovice, poté už úřadoval jen domácí tým a ještě do přestávky stihl otočit skóre na konečných 4:1.

„Rychlý gól nás nabudil. První poločas jsme byli jednoznačně lepším mužstvem. Přejeli jsme soupeře, který nebyl vůbec špatný. Diváci ocenili nasazení i kvalitní fotbal. Druhá půle byla už trošku jiná. Hrát v takovém tempu není jednoduché. Soupeř vysunul hru nahoru, ale nepouštěli jsme ho do vyložených šancí a zápas dotáhli do vítězného konce,“ komentoval utkání trenér Teplýšovic Roman Sedlařík.

V zápase byly k vidění i dvě červené karty. Po jedné na každé straně. Domácím tak bude chybět Vyhlídal. „Obě dvě byly, si myslím, nesmyslné a neměla být ani jedna z nich,“ dodal kouč Sokola.

Obrazem: Důraz Tochovic platil na Poříčí. Posázavan tvrdě pykal za chyby

Největší drama přinesl zápas mezi Miřeticemi a Kunicemi, který byl hodně emotivní a došlo v něm na mnohou soubojů, tlačenic a strkanic. Úspěšnější byli nakonec domácí, kteří přetlačili soupeře a zvítězili 4:3. „Utkání postrádalo fotbalovou kvalitu. Hrála se spíš nakopávaná. Kunice nepředvedly také nic moc navíc. My jsme byli důraznější v koncovce, ale pro diváky nic moc zápas. Zase padaly góly,“ shrnul kapitán domácího celku Kamil Moudrý.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

V pátek začalo mistrovství světa v ragby a Miřetice se v něm evidentně inspirovali. Ne, že by zastrašili soupeře hakou jako hráči z Nového Zélandu, nicméně dvakrát skórovali díky tlačenicím na malém brankovišti, až z toho vznikly rugbyové mlýny a domácí docílili branek. „Máme malé hřiště, víme o tom, je to naše zbraň. Byl to tlak do brány, což patří ke zdejšímu trávníku. Kunice jsme přejeli už na jaře, teď znova a brečí nám, že máme malé hřiště. Kdo ale tady víc tlačí, tak dá víc gólů,“ podotkl Moudrý.

Spokojená může být i rezerva Vlašimi, která stále prochází soutěží bez inkasované branky. Stejně jako v předchozích utkáních rozhodla o výhře už v úvodním dějství, kdy se dvakrát trefil Hejný a k němu se přidal Pešek. „Zase nám pomohl první poločas. Dali jsme v něm tři góly. Proměnili jsme šance a druhý poločas jsme nehráli tak kvalitně, proto už jsme neskórovali,“ řekl trenér Dušan Krása.

Votice v přestřelce pořád dotahovaly, doma braly alespoň bod

Vlašimskému kouči dělá starost hra jeho svěřenců po obrátce, kdy už pouze kontrolují výsledek a góly se z jejich kopaček vytratí. „ Musíme si promluvit s hráči, že nám nejdou druhé poločasy. Nedokážeme v něm proměňovat šance. Nevím proč. Sám nad tím přemýšlím,“ dumal nahlas Krása.

Hodně tvrdý direkt doma inkasovaly Olbramovice. Přes půl hodiny držely proti Sázavě bezbrankový stav. Poté, co ale hosté otevřeli skóre, existovalo na hřišti pouze jedno mužstvo a domácí šli do šaten se čtyřgólovým mankem. „Po prvním gólu jsme úplně zkolabovali, rychle jsme dostali další a bylo do zápase. Soupeř byl lepší, ale takový výsledek to být nemusel, kdybychom z toho nevypadli. Úplně jsme se sesypali,“ komentoval kouč domácích Miroslav Kaprálek. Nováček soutěže se zmohl až na závěrečnou úpravu skóre v 89. minutě na konečných 1:6.