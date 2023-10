Skvělý start do sezony a poté útlum. Rezerva Vlašimi inkasovala v posledních třech zápasech dvanáct branek. Když před tím udržela čisté konto čtyřikrát za sebou. Naposled ji ztrestala doma Sázava, která vyhrála 4:1.

„Zase jsme neproměnili šance, které jsme měli. Dostáváme moc gólů. Děláme obrovské množství individuálních chyb. Pak se nedokážeme zvednout a soupeř zaleze dozadu, využívá rychlých brejků, jako teď Sázava. Následně už nedokážeme utkání otočit. Po výborném vstupu se teď trápíme. Holt musíme víc trénovat a dostat se z toho,“ konstatoval trenér Vlašimi Dušan Krása.

„První půle byla vyrovnaná. Vlašim byla o něco více na míči, ale málo nebezpečná. Dali jsme dva góly po jejích chybách. To bylo rozhodující. Nechtěli jsme se s ní pořád honit, což by se jí líbilo,“ smál se dobře naložený hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Ve druhé půlce nastoupil Hejný z Čáslavi a to bylo těžké. Nasadili jsme na něj Vojtu Šafránka, který mu jediný stačil. Ještě nasadili hráče černé pleti a ten byl hodně dobrý. Ještě že tam nebyli od začátku. Jejich chyba,“ vtipkoval kouč domácího mužstva. „Dvacet minut bylo těžkých, jenom bránění. Potom dva brejky, čtyři nula a klid. Jsme velice moc spokojení,“ dodal Chuchla.