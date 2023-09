V týdnu postoupily v poháru, v lize ale doplatily na náročný program. Miřetice doma držely se Sázavou dlouho bezbrankový stav, hosté ale třikrát v závěru udeřili a zvítězili 3:0. „Měli jsme problémy se sestavou, kdy jsem dostal asi osm omluvenek. Bojovali jsme, snažili jsme se, ale Sázava byla ve všem lepší a jednoznačně nás přehrála. Někteří hráči už toho mají celkem dost,“ přiznal trenér Miřetic David Turek.

„Uhrát výhru s Miřeticemi bylo pro nás v posledních letech spíš sci-fi,“ smál se hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Máme za sebou dobrý zápas. Hra se nám dařila, ale neproměňovali jsme šance. Nakonec to vzal do ruky Láďa Král, vletěl do vápna a uklidil míč ve druhé půlce k tyči. Pak jsme z brejku přidali ještě dva góly. Myslím, že tři body jsme si zasloužili. Byl to solidní výkon. Po šíleném začátku soutěže jsme se trochu sebrali a to je nejdůležitější,“ řekl kouč vítězů.