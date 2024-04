Páteční předehrávka fotbalového krajského přeboru přinesla veliké drama. Sedlčany ještě v 87. minutě vedly v Poříčí nad Sázavou 2:0. Dřevojan navíc chytil penaltu. Přesto domácí stihli vyrovnat a utkání skončilo 2:2.

Poříčí nad Sázavou tentokrát s dalším celkem z Příbramska remizovalo. | Foto: Kristýna Janglova

Hvězdného Filipa Haška vychytal gólman hostů jeho jmenovec Dřevojan. „Skóre mohlo být v tu chvíli 1:1, a kdyby tak utkání skončilo, tak bychom byli spokojení,“ poznamenal trenér hostů Vlastimil Zelenka. Nicméně Sedlčany v tu chvíli vedly a šli si za vítězstvím. Navíc je Štemberk přiblížil třem bodům, když v 87. minutě zvyšoval na 2:0 pro hosty.

V tu chvíli se ale domácí vzepřeli, probudili se a v Poříčí nad Sázavou se začaly dít věci. Nejprve snížil Matoušek, a když běželo nastavení, tak srovnal Galuška. „Ze dvou standardek nás přetlačili a padly jim tam góly,“ smutnil Zelenka. Autor vyrovnání na 2:2 mohl mít na noze obrat snů, avšak v posledních vteřinách v rozhodující chvíli branku minul.

„Zlom v utkání nastal příchodem Jakuba Baštýře a Marka Radačovského. Oba svým přístupem pomohli vývoj zápasu srovnat. Děkuji hráčům, že to v 87. minutě nezabalili a stále věřili v body a děkuji divákům za jejich podporu,“ uvedl po hektickém závěru trenér Poříčí Marek Štork.

Před zápasem by určitě spokojenost s bodem byla velká, protože Poříčí je kandidát na postup. Ještě v půlce, když jsme vedli 1:0, tak jsem si říkal, že když uhrajeme bod, tak že dobrý, když ale dáme ke konci na 2:0 a nevyhrajeme, tak jsme pochopitelně zklamaní. Vítězství nám uniklo mezi prsty. I soupeř uznal, že jsme si zasloužili vyhrát. Je to sport, jinak by nebyl zajímavý. Musíme být ale pokorní. Chválím hráče, jak k utkání přistoupili, splnili taktiku, akorát vše kazí konečný výsledek,“ komentoval sedlčanský kouč Vlastimil Zelenka.

Sedlčany měly přitom lepší vstup do utkání, kdy pořádně provětrávaly obranu domácích, zvlášť Sochůrek a Říha. Poříčí musel zachraňovat brankář Soukup a jednou Peroutka. Hosté se i tak dostali do vedení po zaváhání Tlustého a ze standardní situace otevřel skóre Hanuš. Na druhé straně si Dřevojan poradil s příležitostmi Galušky, Haška nebo Matouška.

Po přestávce bylo Poříčí aktivnější, začalo agresivněji napadat. Efekt se dostavil až v 77. minutě, kdy byl sražen k zemi Pedro. Dřevojan však Haškovi penaltu chytil. V závěru následně hlavičkou zvýšil vedení Štemberk. Poté přišla hektická koncovka v podání domácího celku a utkání nakonec skončilo 2:2.

Poříčí nad Sázavou – Sedlčany 2:2 (0:1)

Branky: 89. Matoušek, 90+3. Galuška – 23. Hanuš, 87. Štemberk. ŽK: 2:5. Rozhodčí – Svoboda Pejša, Stádník. Diváci 165.

Poříčí: Soukup – Pedro, Peroutka, Tlustý, Dumský – Filip, Jírů(86 min Radačovský) – Matoušek, Hašek, Slunečko (74 min Baštýř) – Galuška.

Sedlčany: Dřevojan – Repetný, Hofman (61. Plesl), Krůta (11. Krotil), Novotný – Kouklík (77. Kdolský), Hanuš, Štemberk, Říha, Sirotek (77. Lípa) – Sochůrek (88. Habart).