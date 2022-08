Během druhého poločasu se na hřišti odehrával velký boj. Hostující celek přišel o zraněné Tomáše Síkoru a Petra Havlíčka. V pozměněné sestavě dokázalo Poříčí zápas dotáhnout do úspěšného konce, z Čelákovic si odváží všechny body. „Těžké, bojovné a kvalitní utkání, které se minimálně do 60. minuty hrálo na těžkém terénu. Výborný výkon podal nestárnoucí Havlíček, je také třeba ocenit gesto Fair play, kdy se přiznal, že zahrál míč do rukou Tlamichy a tím domácí tým ztratil možnost nepřímého kopu,“ shrnul stručně utkání asistent trenéra Poříčí Karel Králíček.

Nespeky přidaly do tabulky další bod, v dešti remizovaly s Mnichovým Hradištěm

Fotbalisté Vlašimi „B“ ve druhém zápase v řadě inkasovali čtyři branky a stále čekají na první body do tabulky nového ročníku. Po úvodní porážce od Staré Boleslavi tentokrát tým nestačil na Mělník. Střelecké trápení rezervy Vlašimi protrhl ve 22. minutě Matěj Pajk, který se stal autorem první vlašimské branky v I.A třídě v této sezoně. K němu se nikdo ze spoluhráčů nepřipojil, a tak tým Miroslava Kopeckého prohrál 1:4.

Vzhledem k nezpůsobilému terénu svůj zápas neodehráli fotbalisté Votic. Jejich zápas s Luštěnicemi se odehraje v náhradním termínu. Výkop je stanoven na úterý 30. srpna od 17 hodin.