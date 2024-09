Dobříš patří mezi nejméně oblíbené týmy Poříčí, což se potvrdilo i nyní, když se hosté dostali do dvoubrankového vedení. Nadějný náskok svěřenců Jiřího Rychlíka ale vydržel jen chvíli, než se v rozmezí dvou minut rozplynul trefami Vernera a Haška. Do šaten se šlo za remízového stavu. Domácí dostali o přestávku hodně co vyčiněno a po změně stran nastoupil zcela vyměněný tým.

Hašek s Matouškem rozjeli po obrátce velkou parádu a dobříšská obrana stačila odolávat jen deset minut, než se hvězda Poříčí trefila podruhé. Spolupráce obou hráčů přinesla i další branky, kdy se defenziva hostů totálně složila a poslední ránu jí v předposlední minutě zasadil Hašek, který zkompletoval hattrick.

„Konečně byla sestava taková, jako si představuji a mohlo se střídat do kvality. Nevím, kde byl problém, ale soupeř dvakrát vystřelil a prohráváte 0:2. Naši hru to, ale naštěstí neovlivnilo a konečný výsledek 6:2 je jen důkazem silného charakteru celého týmu včetně náhradníků. Doufám, že i za týden navážeme na povedené dnešní utkání na hřišti nováčka Tuchoměřic,“ zhodnotil utkání trenér Poříčí Marek Štork

Poříčí nad Sázavou – Dobříš 6:2 (2:2)

Branky: 33., 56. a 89. Hašek, 68. a 76. Matoušek, 31. Verner – 7. Pokorný, 27. Puchmajer. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Brožek – Týče, Špicl. Diváci: 192.

Poříčí: Tlamicha – Panták (60. Z. Hašek), Tlustý, Verner, Pedro – Filip, Radačovský (74. Jírů) – Baštýř (60. Galuška), F. Hašek, Slunečko (78. Dumský) – Matoušek (85. Procházka).

Dobříš: Beránek – Procházka, Pokorný, Talůžek, Diviš (76. Plop), Puchmajer, Janda (70. Chýla), Boudník, Petrlík (70. Suchan), Machač, Píša.