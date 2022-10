Na začátku zápasu sice Teplýšovice přežily penaltu soupeře, avšak od dvanácté minuty rozjely gólostroj, který se zastavil symbolicky na čísle dvanáct. „Pak už se utkání odehrálo v naší režii. Byla otázka času, jak utkání skončí,“ řekl kouč. Jeho svěřenci už do přestávky nastříleli pět branek. Po změně stran spustili domácí uragán, kdy se další kvintet gólů vešel do pouhých třinácti minut. Hned pětkrát zamířil přesně Štěpán Průcha a stal se kanonýrem Deníku pro uplynulý víkend.

Mladý gólman jistil „tenisovou“ výhru Nespek. Hattrick Svobody zachránil Jankov

Když Teplýšovice přidaly desátou trefu, došlo u diváků ke vtípkům. „Dělali si srandu, jestli tabule ukáže desítku nebo ne, protože tolik gólů tady ještě nepadlo,“ poznamenal Sedlařík. Vysokou výhru ale nepřeceňoval. „Je hezké, že jsme dali dvanáct branek a udělali si rekord, ale pro nás bylo důležité se chytit a snad se vrátíme do starých kolejích,“ přál si trenér.

Všichni s nulou

Alespoň bodovat by si přáli kouči další benešovských týmů. Nováček z Křivsoudova se na půdě favorita ze Sedlce-Prčic držel padesát minut, pak ale domácí třikrát rychle udeřili a osudu zápasu bylo rozhodnuto. Nakonec vyhráli 3:0. „Velmi sympatický tým, chtěl hrát fotbal,“ dodal na adresu hostů kapitán domácích Marián Prchlík. S nulou odjel také Kavalier Sázava, kterého v dresu Uhliřských Janovic sestřelil čtyřikrát Jelínek.

V Říčanech po Teplýšovicích padly i Miřetice, které srazily dva góly ke konci prvního poločasu, v závěru toho druhého sice snížil na konečných 1:2 Brožík. To ale bylo málo. Od začátku sezony se trápí Divišov. Doposud získal dva body. V Kácově začal slibně, když ho do vedení poslal Hanuš, avšak domácí ještě do přestávky skóre otočili. „Nám stačí dostat první gól a my se sesypeme jak dětské hračky. Nejde nám to. Leží na nás deka už od loňského jara a pokračuje dál,“ smutnil kapitán hostů.

Fotogalerie: Komplexní výkon Nespek. Drážek podržel, Turek střílel góly

Divišov má problémy zejména v obraně. V každém zápase inkasoval minimálně dva góly a celkově už dostal 17 branek, což je druhý nejhorší počet po Velkých Popovicích. „V tuhle chvíli máme mladou defenzivu, která v tomhle složení hraje první rok. Hráči si na sebe zvykají a budou bohužel dál. Hodně hráčů nám skončilo, protože už byli starší,“ přiznal Hanuš. Jawa je tak i kvůli tomu se dvěma body předposlední. „Je to v hlavách a bohužel to tak bude i dál. Dokud na sebe nezačneme mluvit, tak budeme hrát takhle. Doufám, že příští zápas už to prolomíme,“ uvedl stále ještě 30letý lídr Divišova.