Ač by se mohlo zdát, že bezbranková remíza bude větší ztráta pro domácí, tak i Nespeky nakonec body braly. Po celých devadesát minut totiž ani jeden tým nepustil soupeře do vyloženější příležitosti. Výsledek 0:0 byl tak logickým vyústěním. „Věděli jsme, že Doksy jsou na jaře jeden z nejlépe připravených týmů, sledovali jsme je. První poločas byl z naší strany velice dobrý. Měli jsme tam dvě, tři průnikové přihrávky do vápna, jedna pološance,“ shrnul domácí kouč Milan Kněžík.

Taktická bitva pokračovala i po obrátce, kdy se hrálo hlavně po vápna a ve středu hřiště. „Ve druhé půli byly Doksy dobře zorganizované směrem dozadu a nebyli jsme schopní se individuálně prosadit ani kombinační hrou. Nicméně bod beru, i když jsme za této situace chtěli tři,“ mínil trenér Nespek. „Ani domácí neměli šance, sice pár závarů, byli víc v tlaku, ale spíš to byl boj. Každý bod venku je cenný, když hrajeme o záchranu. Můžeme říct, že je nám líto, že nejsou tři, ale z půdy druhého dobrý,“ komentoval kapitán Doks, brankář Jaroslav Tesař.

Hostující celek tak potvrdil, že od začátku jara patří mezi nejlepší týmy soutěže. „Chtěl bych vyzdvihnout výkon hostů, kteří udělali pokrok. Nedostávali jsme se do větších šancí. Dobře nás dostupovali a my jsme se neprosadili přes jejich blok. My jsme je ale taky nepouštěli do něčeho většího. Naší branku ohrozili jenom jednou,“ mínil kapitán Nespek Jakub Melichar.

Utkání tak skončilo 0:0, což viděla i fotbalová ikona a autor legendární penalty z finále mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě Antonín Panenka.

Nespeky tak nadále drží druhé místo a Doksy potvrdily skvělou formu na jaře. „Nebudeme si hrát na nějaké machry. Bod je hodně cenný. V předchozích zápasech jsme chtěli udělat tak devět bodů, nakonec jsme jich udělali deset a teď jedenáctý korálek. Zápas remíze odpovídal, bez šancí, nicméně odmakaný a odjezděný,“ uzavřel objektivně kouč hostů Martin Škvára.

Nespeky - Doksy 0:0