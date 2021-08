První ostrý zápas odehráli fotbalisté Votic, v rámci krajského poháru nastoupili proti Kunicím. „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Soupeř byl dost bojovný, hrál jednoduchý fotbal, což nám nevyhovovalo," sdělil hrající trenér Votic Marek Štork.



Jeho tým se dokázal prosadit až ve druhém poločase, ve 48. minutě proměnil penaltu Tomáš Kramný. „Podle toho, jak jsem situaci viděl, tak si myslím, že penalta měla být," objasnil Štork. Postupem hry se domácí Kunice dostávaly do šancí a Votice se bránily. „Druhý gól jsme přidali v době, kdy jsme se bránili tlaku soupeře. Po brejku centroval Marek Slunečko a domácí Pavel Lehovec si míč srazil do branky," vrátil se k důležitému momentu trenér Votic.

Marek Štork zasáhl do zápasu v 72. minutě, kdy nahradil Kramného. „Přišel jsem v době, kdy soupeř jen nakopával do vápna a bylo to hodně o soubojích," nechal se slyšet votický trenér.