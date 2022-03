Došlo v kádru k nějakým změnám?

Jsme úplně beze změn. Ve stálém kádru máme dvanáct hráčů, takže moc široký kádr nemáme. Zbytek jsou spíše hráči z „B” týmu, kteří s námi naštěstí chodí a pomáhají nám, pokud je potřeba. Ještě s námi chodil jeden ukrajinský fotbalista, ale ten z pochopitelných důvodů asi chodit nebude.

V tabulce jste na páté pozici, jak jste spokojený s umístěním?

Je to super výsledek, řekl bych, že toto umístění atakuje náš strop. Velkou radost jsem měl z venkovních zápasů, ze sedmi těchto utkání jsme neprohráli a pokud se nepletu, tak jsme měli skóre 17:5. To znamená 0,8 inkasovaného gólu na zápas, což je na venkovní zápasy něco neuvěřitelného. Na jaře to bude asi složitější, ale chceme bodovat především doma.

Vaším prvním jarním soupeřem jsou Uhlířské Janovice. Máte nějaké informace o tomto týmu?

Viděl jsem je minulý týden, byl jsem se podívat na jejich zápase proti Kunicím. Proti nám mají atletické postavy, my jsme spíše silový tým. Pokusíme se využít domácího prostředí, soupeř se bude muset přizpůsobit našemu menšímu hřišti.

