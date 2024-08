Na jaře jste říkal, že v Poříčí budete jenom do konce sezony. Jak to, že nyní pokračujete? Byl jsem v Robstavu. Tam byl ale problém v tom, že se čtyřikrát týdně jezdilo do Plzně na tréninky a k tomu zápas, což jsem logisticky nedával. Bylo toho na mě moc s prací. Rozhodl jsem se pro Poříčí a uvidíme, jak dlouho tady budu. Chci odvádět co nejlepší práci a výkony. Určitě mám ještě ambice se posunout. Budu pro to dělat všechno.

Takže podzim ještě v Poříčí a pak se uvidí?

Uvidíme. Opravdu nedokážu říct. Teď jdu zápas od zápasu. Budu se snažit co nejvíc pomoct spoluhráčům, Poříčí, získat co nejvíc bodů. Výkony pomoci sobě.

Kauza Robstavu hýbala fotbalovým prostředím celé léto. Jeho hráči se převedli do Velvar. Uvažoval jste, že by jste šel hrát i tam?

Vím o tom. Pořád ale platí fakt, že se trénuje čtyřikrát týdně v Plzni a i kvůli práci bych neměl osobní život. Od 8 hodin ráno bych byl v práci a přijížděl domů v půl desáté večer čtyřikrát týdně. Byl bych bez osobního života, což by bylo pro mě nepředstavitelné. Fotbal je pro mě důležitý, ale práce nyní mnohem víc. V tuhle chvíli hraji za Poříčí. Zaměstnání je přednější.

Měl jste i jiné nabídky?

Na začátku byly, ale pak se celá záležitost v Robstavu vlekla a nemohl jsem jí vyřešit kvůli mnoha otazníků, soudů, tréninků a tak dále. Do poslední chvíle jsem nevěděl, co bude. Vše se rozlousklo až minulý týden a to už bylo pozdě něco hledat. Všichni mají hotový kádr. Sezona se rozjela a narychlo jsem se domluvil s panem Lacinou v Poříčí. Kuriózní situace. Myslel jsem si, že budu hrát 3. ligu a jsem zase tady. Život je plný překvapení.