Ještě hůř než před rokem vstoupili do Ondrášovka krajského přeboru fotbalisté Poříčí nad Sázavou. Jeden z favoritů soutěže v téměř plném složení inkasoval na hřišti Klíčany potupnou trojku a bude muset v dalších kolech přidat. Nutno ale přiznat, že Klíčany mají hodně kvalitní tým, který bude patřit ke špici soutěže.

Kladno B - Loko Vltavín Praha 2:2, Jiří Jeslínek se přijel podívat na svého kamaráda v dresu Pražanů. Stanislav Hejkal ho nezlanařil. | Foto: Jiří Nagy

Poříčí dorazilo do Klíčan nově vedeným koučem Předotou oslabeno pouze o stopera Peroutku. Šestnáct hráčů, to není u týmu od Sázavy obvyklé, ale k ničemu to nebylo. Domácí totiž hosty skoro k ničemu nepustili a sami byli v brejcích ohromně nebezpeční. Už ve 24. minutě navíc zahrozili po rohu, po kterém přišel faul a penalta, kterou ex-ligista Jeslínek proměnil. Právě Jeslínek s posilou z Velvar Kalašem zlobil nejvíc. Při další šanci zachránil Poříčské Vacek, jenže ve 28. minutě už mířil Jeslínek z malého vápna přesně, byť hosté reklamovali předešlý faul na Jíšu.