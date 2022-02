Prvním soupeřem Votic byl v pátek večer mládežnický výběr Táborska – tým do 19 let. „Úvodní minuty patřily soupeři, naštěstí jsme se rychle rozkoukali a zbytek zápasu jsme měli plně ve své režii. Výsledek je možná až krutý pro soupeře, protože nám tam spadlo opravdu všechno. Potěšujícím faktem je to, že jsme nezaostávali fyzicky a také jsme výborně zvládali protiútoky,“ okomentoval počáteční přípravný zápas trenér Štork. Jeho svěřenci vyhráli 8:0.