„K zápasu jsme cestovali s obavami, na jakém povrchu budeme hrát. Nevěděli jsme, zda na umělém povrchu nebo na přírodní trávě. Přijeli jsme do Dobříše a tam byl krásný podzimní den zalitý sluncem. Měli jsme velmi dobře připravené hřiště s přírodní trávnou. Oddechli jsme si a pustili jsme se do práce," konstatoval trenér Nespek Petr Králíček.

Fotbalisté Nespek odcestovali k zápasu do Dobříše vzhledem k tabulkovému postavení týmů v roli papírového favorita. 150 příchozích diváků si na první branku utkání muselo počkat dvacet minut. Hosty poslal do vedení Tadeáš Nikrmajer. „V úvodu zápasu jsme byli jasně lepším týmem, z toho vyústil volný kop. Tadeáš Nikrmajer levou nohou prostřelil zeď a míč poslal do šibenice," okomentoval gól Králíček. Jeho svěřenci mohli rychle přidat druhou branku, ale šanci neproměnili.

Dlouhou dobu platil těsný náskok Nespek a domácí Dobříš se pokoušela o vyrovnání. Vypracovala si několik příležitostí, ale na brankáře Václava Drážka nedokázala najít recept. Ten vynuloval domácí střelce, díky čemuž přispěl k výhře svého celku.

Dva góly na výhru stačily, Vlašim získala tři body v Chrudimi

Konečný stav zápasu stanovil střídající Vojtěch Kotek, který se dokázal prosadit v 81. minutě. Na gól mu stačilo šest minut pobytu na hřišti. „Utkání jsme dokázali dotáhnout do úspěšného konce. Podařilo se ním vyhrát venku, což je pro nás velmi důležité," uzavřel Králíček.

„Nastoupili jsme proti silnému soupeři, který patří mezi nejlepší kluby v krajském přeboru. Dlouhou dobu to byl vyrovnaný zápas, ale my jsme se nedokázali dostat do výraznějších šancí. Výsledek 0:2 je zasloužený. Bojovali jsme, ale na Nespeky jsme neměli," stručně strhnul domácí trenér Lubomír Pružina.

Nespeky vyhrály druhý zápas v řadě a vrátily se na první místo soutěže. Z něj je mohou sesadit fotbalisté Sokoleče, kteří svůj zápas hrají v neděli.

Krajský přebor 14. kolo

Dobříš – Nespeky 0:2 (0:1)

Branky: 20. Nikrmajer, 81. Kotek. Rozhodčí: Šmejkal – Benák, Bekešský. ŽK: 2:0. Diváci: 150.

Dobříš: Vašák – Procházka, Pokorný, Horáček, Talůžek, Boudník (65. Junek), Puchmajer, Petrlík (55. Mathauser), Forejt, Havlík, Píša.

Nespeky: Drážek – Snishchuk, Melichar, Braný, Burian, Klauz (69. Rosenvald), Bredler (60. Skalický), Nikrmajer, Čaloun (75. Kotek), Petlička, Maršoun.