Teplýšovice Atraktivní duel sehráli o víkendu fotbalisté Teplýšovic, kteří v rámci I. B třídy skupiny D hostili Vyžlovku. „Věděl jsem, že nás nebude čekat snadný zápas. Soupeř má zkušený tým plný harcovníků, kteří prošli divizemi. Bylo na nich vidět, že to mají v hlavě srovnané, na druhou stranu jim proti nám chyběla dynamika a rychlost v některých věcech,“ okomentoval tým soupeře domácí kouč Roman Sedlařík.

Teplýšovice v prvním poločase dvakrát vedly, ale Vyžlovka vždy srovnala a navíc se mohla dostat do vedení, ale pokutový kop neproměnila. Hosty poslal do vedení až v 56. minutě Fousek. Ve zbytku zápasu ale domácí bojovali a skóre dokázali otočit. „Zakončením hlavou Krále a z penalty jsme upravili na konečných 4:3. S vítězstvím jsem spokojený, i když bylo možná upracované, ale zasloužené,“ poznamenal Sedlařík.

Hlavní rozhodčí František Hoffmann rozdal v zápase celkem 13 žlutých karet a jednu červenou viděl hostující Milan Souček. „Vyhrocené utkání to až tak nebylo, ale soupeř byl pomalejší, a proto nás chytal za dresy. My jsme také dostali žluté. Červenou kartu dostal soupeř až po protestech proti penaltě. Myslím, že byl jediný, kdo protestoval, bylo tam jasné držení za dres, navíc rozhodčí stál blízko a situaci viděl.

Teplýšovice jsou v tabulce I. B třídy skupiny D na druhé pozici. Mají plný počet bodů, stejně jako Jevany. „Se vstupem do sezony jsem spokojený. Máme všechny body, což je super, ale také máme zraněných několik klíčových hráčů. Ohledně marodky by to mohlo být lepší,“ uzavřel Sedlařík.