Přitom ještě pět minut před koncem se domácí trenér Karel Příhoda hroutil na střídačce a křičel, že jeho tým čeká na „smrt“ - fotbalovou, pochopitelně. Vypadalo to tak, že Votice po vyrovnání na 2:2 soka dorazí mocnou pěstí a nechají ho počítat v rohu ringu. Navrátil ze dvou metrů ale přestřelil, Kramný čutnul merunu do tyčky, výlet brankáře Kindla a jeho faul ke štěstí domácích řešit sudí jen žlutým kartonkem.

A přišel poslední centr na maličkého Porazila, který výborně vrátil hlavou na desítku a Kalousek nejprve hlavou a pak nohou dovalil kulatý nesmysl do brány obsypané doberskými nejvěrnějšími. Pardálové Dufek, Kolrusz a další řvali jako koně! „Viděl jste to?! S tímhle mančaftem musíme hrát útočnej fotbal,“ volal ex-předseda Vladimír Dufek.

Jeho tým to ukazoval do přestávky. Jan Hrubý připravil parádně první gól Porazilovi, pak se opakovanou střelou trefil Ondrášek. Na spadnutí bylo i 3:0, jenže Dejčmar po kličce gólmanovi těsně minul.

Dolejš řídil hřebečskou střelnici, Brod si odvezl pět kousků

Jenže po pauze se Dobrá sesypala a ne poprvé. Hned po přestávce si Slunéčkův centr kopl do vlastní brány Matoušek, a když aktivní Ondrášek dvě obrovské šance zahodil, Doberáci ustupovali a bylo otázkou času, kdy hosté vyrovnají. Střídající Říha to provedl levandou po odraženém centru a ještě chybělo dost času. „Máme je, pojďte, Votice,“ znělo z tábora soupeřů a domácí parta najednou strašně postrádala Zimermana i Zelenku.

Přišly šance hostů, o nichž už byla řeč a pak strhující koncovka, kde gólu Velké Dobré předcházela ještě jedna tutovka, v níž Ondrášek málem střílenou přihrávkou zařídil pro Porazila druhou trefu. „Ale to byla střela,“ přiznal ex-teplický kanonýr, který se po dvouleté pauze vrátil k fotbalu a je pořád lepší.

V sobotu si renomé pokazil dvěma zmařenými tutovkami. „Z toho měly padnout stoprocentně góly. Aspoň že jsme ty body vydřeli,“ ulevil s Patrik Ondrášek s tím, že zdravotně je v pořádku a klub také zvolil správný. „Jsem na Dobré spokojený a fotbal mě zase hodně baví,“ dodal muž, na jehož góly chce Čechie sázet co nejdéle.

To na druhé straně panovalo obrovské rozčarování. „První poločas jsme totálně pokazili a musela proběhnout lehká bouřka v kabině. Pak jsme do toho šlápli, čehož si na mužstvu cením, bohužel nedáme tři gólovky a z posledního centru do vápna inkasujeme. Je to strašná škoda, měli jsme je na lopatě,“ soukal ze sebe smutně hrající kouč Votic a a jejich dlouholetý kanonýr Marek Štork, podle něhož neproměněné šance mužstvo na jaře strašně sráží.