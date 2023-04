Víkendové kolo I. A třídy (skupina B) zpestřilo benešovské derby Votice - Poříčí nad Sázavou. Favorit zde byl jasný, hosté soutěži jasně vládnou a po tomto víkendu mají na čele tabulky před druhým Nymburkem už sedmnáctibodový náskok. Na votickém hřišti vyhráli 3:0, ale domácí si vysloužili pochvalu za bojovnost a dobrý fotbal.

Votice na domácím trávníku podlehly Poříčí 0:3. | Foto: Deník/Martin Mangl

Stejně jako na řadě dalších místech po celé zemi, tak i ve Voticích nejprve nevěděli, jestli se kvůli dešti bude vůbec hrát. "Báli jsme se, že ne, nakonec jsme počítali s umělkou, ale už ráno to bylo lepší a mohlo se tak v klidu hrát," říká votický trenér Marek Štork.

"Věděli jsme, že nás proti lídrovi čeká těžký zápas. Má zkušené hráče, ale chtěli jsme si to s ním rozdat a ne jen bránit, na to nehrajeme," pokračuje v hodnocení. Jeho svěřenci inkasovali poprvé po čtvrt hodině hry, kdy se prosadil Tlustý. "Dostali jsme blbého góla z rohu, ale ještě do poločasu mohli vyrovnat, když jsme šli sami na bránu, ale nedali," doplňuje.

Dva důležité momenty přišly po šedesáté minutě utkání. Nejprve zvyšoval na dvoubrankový náskok hostů Jírů a vzápětí dostal druhou žlutou a zároveň červenou kartu domácí Sládek. "Mysleli jsme si, že nám to zlomí vaz, ale i v deseti jsme byli aktivní. Neříkám, že jsme si vypracovali stoprocentní šance, ale nějaké závary ano," vypráví Štork.

Votice se mohly dostat zpět do zápasu deset minut před koncem, ale Šlejmar z penalty vysoko přestřelil. "Škoda, na konci jsme trochu tlačili a mohlo to být ještě zajímavé. Otevřeli jsme to a Poříčí nás pak ještě jednou potrestalo z brejku," dodává votický trenér a zmiňuje třetí trefu hostů, o kterou se ve druhé minutě nastavení postaral Greš.

Hosté si pochvalovali nejen tři body, ale také celkově povedený zápas. "Hrálo se na těžkém, ale skvěle připraveném terénu. Panovala skvělá atmosféra a celé utkání mělo povedenou kvalitu," těšilo asistenta poříčského kouče Karla Králíčka.

"Velkou pochvalu si zaslouží i všichni tři rozhodčí Garaja, Kovář a Nerad, podali výborný výkon, což ocenil i trenér domácího týmu. Ten oceňujeme a chválíme i za to, že se utkání hrálo v duchu fair-play," doplnil Králíček.