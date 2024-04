Fotbalisté Votic čím dál tím víc míří za sestupem z fotbalové I. A třídu. Osmibodová propast by se dala možná dohnat, nikoliv však po dalším debaklu, který utrpěli v Berouně. Na půdě Českého Lva prohráli 0:4 a dva měsíce před koncem sezony se nachází v prekérní situaci. Po prohře se trenér opřel do zkušenějších hráčů. Na trávníku totiž předvedli lepší výkon střídající dorostenci.

Fotbalisté Votic schytali venku další debakl | Foto: Ondřej Jícha

Osm kol před koncem I. A třídy ztrácejí Votičtí na čtrnácté Klecany osm bodů, což jim moc nadějné vyhlídky nedává. O to víc by potřebovali bodovat, jenomže místo toho už pošesté v řadě inkasovali venku čtyři a více gólů. „Takhle se o záchranu prostě nehraje. První poločas z naší strany naprosto bez zaměstnání soupeře a hlavně brankáře, který se musel nudit,“ řekl trenér Michal Budil. Beroun přitom vedl pouze 1:0.

Náskok domácího celku narostl až po přestávce, kdy skóroval třikrát v rozmezí osmnácti minut. „Góly jsme si opět dali sami svou naivní hrou, spočívající v nakopávaní míčů pryč z vápna. Toto se nám vymstilo, kdy jsme sami trefili při odkupu hostujícího hráče a odraz skončil v naší síti,“ přibližoval votický kouč.

Ačkoliv jeho svěřenci po změně stran třikrát inkasovali, tak si pochvaloval zlepšený herní projev Votic. Ze hřiště šli zkušenější Kramný s Homolkou a místo nich šli mládežníci. „Druhé půli pomohlo střídání z naší strany hned tří hráčů dorostu najednou, kdy se naše hra hned změnila směrem k napadání soupeře na jejich polovině a vytvoření si několika brankových příležitosti, ale bohužel bez zdárného konce,“ mrzelo Budila.

Brzy 44letý kouč se po utkání pustil do opor týmu, který by ho měli táhnout za záchranou. Zatím se ale děje pravý opak. „Tento styl naší hry vůbec nechápu. Před zápasem si řekneme, co a jak budeme hrát a vše je úplně opačně. Naši zkušení hráči by se měli zamyslet a do hry dávat své letité zkušenosti a ne že tým budou táhnout dorostenci, ale přesně tohle bylo naopak a dorostenci, kterým děkuji za odehrané utkání ukázali, že ve Voticích je potenciál do dalších let,“ zhodnotil Budil. „ Samozřejmě ještě se pokusíme do konce sezóny udělat vše pro to, aby se A třída udržela,“ uzavřel vzápětí.

Beroun – Votice 4:0 (1:0)

Branky: 7. a 70. Šikanedr, 52. Koutek (vl.), 64. Hájek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Petýrek – Špaček, Horák. Diváci: 60.

Votice: Tůma – Baťha, Sládek, Koutek, Mudra, Kramný (55. Cipl) Homolka, (55. Procházka), Matoušek, Koutek (63. Horváth), Hřebec (55. Sedlák), Navrátil.