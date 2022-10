„Neřekl bych, že si to úplně užívám, občas je to o nervy. Máme ale dobrou partu a v kabině je docela sranda,“ vypráví tahoun Malešic. Za ně nasázel v sezoně už osmnáct branek a v soutěži je nejlepším střelcem. Dopomohlo mu k tomu i čtyřgólové představení při vítězství 11:1 nad béčkem Dukly Jižní Město.

„Zápas hodnotím pozitivně, protože jsme vyhráli vysokým rozdílem. Zahráli jsme si a dali jsme hezké branky. Můj výkon v první půli byl ale tragédie! Mohl jsem dát asi čtyři góly. Naštěstí ve druhé půli už to bylo lepší,“ hodnotí kriticky Vyhnal.

Ten měl přitom v profesionální kariéře slušně našlápnuto. Jako odchovanec Slavie si zahrál za vršovický klub v deseti zápasech, většinu času ale hostoval jinde. Nastupoval například za Bohemians, v jejichž dresu vstřelil pět branek, a nejvíce toho odkopal ve Vlašimi. Při svém hostování dal dva góly v pěti utkáních, později se pak ve 37 zápasech nemýlil 26x.

I proto si Vyhnala vyhlédl Zlín, kde ale jeho působení v profesionálním fotbalu také skončilo. „Hlavním důvodem byly zdravotní potíže, které se neustálým zatěžováním pořád vracely. Když mě to začalo limitovat i v osobním životě, tak jsem se rozhodl to přerušit,“ vysvětluje kanonýr, který se ve Zlíně rozloučil na začátku roku 2021.

Více než rok se pak kopané nevěnoval, znovu do toho naskočil až od této sezony. „Chtěl jsem si dát od fotbalu pauzu, doléčit se a popřemýšlet, co bych chtěl dělat dál,“ popisuje Vyhnal.

Nyní to vypadá, že fotbalu se bude věnovat i do budoucna, i když už v jiné roli než té hráčské. Cestou by mohlo být trénování. Vyhnal nějakou dobu pomáhal svému otci jako asistent. „Táta trénuje ve Slavii už asi 30 let,“ říká Vyhnal mladší.

„Já se věnuju individuálním fotbalovým tréninkům. To mě baví a naplňuje. Svoji budoucnost bych určitě chtěl spojit s fotbalem. Uvidíme, jestli to bude právě trénování,“ prozrazuje hráč Malešic.

A jak se ohlíží za léty v profesionálním fotbale? „Kariéra mohla být určitě delší, třeba aspoň o pět let. Bohužel měl ale zdraví zlobilo skoro celou dobu. Nemůžu být spokojený, ale něco jsem odehrál a spousty zážitků nebo kamarádů mi už nikdo nevezme,“ zakončuje Vyhnal, který teď rozdává fotbalovou radost v nižších soutěžích.

