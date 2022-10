Jeho svěřenci byli v prvním poločase horším týmem, ale do kabin se šlo za bezbrankového stavu. „My jsme přebrali otěže ve druhém poločase,“ konstatoval Sedlařík. V minulém zápase dokázal teplýšovický Radek Hruška skórovat hned dvakrát, tentokrát však on i jeho spoluhráči vyšli střelecky naprázdno. Gólman Michal Franěk pochytal všechny šance domácích, a tak 53 fanoušků odcházelo domů poté, co viděli bezbrankový zápas. „Byla to zasloužená remíza,“ stručně shrnul Sedlařík.

Na programu bylo také regionální derby mezi Miřeticemi a Divišovem. „Do utkání jsme vstoupili dobře, měli jsme několik šancí, které jsme neproměnili,“ konstatoval trenér Miřetic David Turek. Jeho svěřenci šli i tak ale do vedení díky gólu Vojtěcha Přitasila. Následně hosté museli střídat klíčového hráče. „Okolo pětadvacáté minuty se zranil kapitán Marek Hanuš, což bylo pro soupeře oslabení. Toho jsme nedokázali využít, navíc jsme, podle mého, hodně zalezli.

Výsledkem pasivní hry bylo vyrovnání ještě v prvním poločase. „Brankář zaspal, vyběhl pozdě, a tak musel faulovat útočníka. Byla to jasná penalta,“ vrátil se Turek k momentu, který předcházel úspěšnému pokutovému kopu Jakuba Breburdy.

Krátce před hodinou hry se hostům podařilo otočit skóre a dostali se do vedení. Prosadil se Jan Vodrák. Miřeticím se nakonec podařilo srovnat díky tradičnímu střelci Františku Rybaříkovi. „Soupeř se na něj připravil. Nasadili na něj rychlostní beky. I tak se mu ale podařilo utéct a jeden gól dát. Dvě šance neproměnil, jinak se Divišovu dařilo ho bránit,“ poznamenal Turek.

Ačkoliv Miřetice zachraňovaly remízu, tak jeden bod je pro klub málo. „Pro nás je to ztráta. Bodů máme málo, potřebujeme doma vítězit,“ dodal na závěr kouč Turek.

Zdeněk Šmejkal pomohl dvěma góly v prvním poločase k výhře Jevan na půdě Kavalieru Sázavy. V závěru utkání se prosadil ještě Robert Sobíšek, který stanovil konečný výsledek na 3:0 pro Jevany. Sázava nedokázala navázat na dobrý výkon z minulého zápasu, kdy porazila Sedlčany „B“ 3:1.

Nováček soutěže, Křivsoudov, nastoupil doma proti Sedlačům „B“. Dlouhou dobu vyrovnaný duel rozhodla jediná branka. Stovku příchozích fanoušků rozjásal v 55. minutě Luboš Ptáček, který přisoudil tři body za těsnou výhru svému týmu.