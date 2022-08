Milan Knížek se z pozice asistenta trenéra posunul do role hlavního kouče. Do nastávající sezony krajského přeboru povede fotbalsity Nespek. V exklizivním rozhovoru hovoří o změnách v kádru, cílech pro sezonu i stylu hry, kterým se chce tým prezentovat.

Jaká byla vaše cesta do pozice hlavního trenéra?

Jaroslav Tesař skončil v pozici hlavního trenéra, já působil jako jeho asistent. Proto se nabízelo, že přeberu mužstvo pro novou sezonu.

Jakým fotbalem se budete chtít prezentovat?

Chceme hrát účelný fotbal, který bude bavit diváky, a díky kterému se udržíme v soutěži. U nás to bude trochu složitější.

Proč?

Přebudováváme tým. Už za nás hrát nebudou Oldřich Komárek, protože je vytížený jako trenér u dívek ve Slavii. Z rodinných důvodů skončil Marek Večeřa, Štěpán Hamajda kvůli studiu a práci v zahraničí. Podle posledních informací, které mám, by měl být Lukáš Maršoun hráčem Benešova. Další hráče máme delší dobu zraněné a postupně se budou, doufám, vracet do sestavy.

Fotbalový trenér Milan KnížekZdroj: is.fotbal.cz

Jak to vypadá s příchody?

Získali jsem zkušeného Jana Kukače, přišel k nám Martin Turek, u něj vzhledem ke zranění bude trochu delší návrat. Dále Jakub Melichar, Matěj Skalický, Tadeáš Nikrmajer. Tito tři hráči mají povolení s námi trénovat, ale v současné době se teprve dotahují přestupy. Zatím to ještě nejsou naši hráči, ale snažíme se o to, aby za nás hráli. Podobně jsou na tom Theodor Máca a Matej Rosenvald. Petra Čalouna aktuálně zkoušíme, je to hráč Benešova.

S trochou nadsázky nezůstal na kameni kámen…

No, bude to složité. Navíc máme krátkou přípravu, začínali jsme 14. července, 13. srpna hrajeme první mistrovský zápas v Kutné Hoře. Přípravu máme měsíc, navíc plno změn v kádru, začátek sezony pro nás bude hodně hektický.

Jak jste zatím spokojený s přípravou?

Celkem jsem spokojený. Mladí hráči, které zkoušíme, mají chuť pracovat a zlepšovat se. V podstatě jsou to hráči přicházející z okresu nebo dorosteneckých soutěží. Na druhou stranu, zapadá to do naší koncepce.

Jaký bude formát okresní IV. třídy? Možnosti jsou dvě, kluby rozhodnou

Jaká je?

Jako tým z krajské soutěže chceme do týmu zapracovávat hráče z okolí. Chceme stavět na zkušených hráčích, které budou doplněné mladými. Vzhledem k tomu, že do krajského přeboru sestupovala mužstva z divizí, bude soutěž o takových třicet procent kvalitnější.

Jaké jste odehrály přípravné zápasy?

Nad Říčany jsme vyhráli 2:0, s Teplýšovicemi jsme sehráli remízu 1:1. V neděli sehrajeme poslední přípravný duel s Voticemi. V něm bych chtěl mít většinu hráčů k dispozici, ale vzhledem k dovoleným to není snadné.

Cílem pro sezonu je tedy udržení se v soutěži?

Vzhledem k přebudování týmu a zkvalitnění soutěže, tak ano. Nemáme ambice na to, abychom atakovali čelní příčky v tabulce. Nejprve potřebujeme konsolidovat tým, uvidíme, jak proběhne zimní příprava. Předpokládám, že minimálně dva měsíce bude trvat, než si kluci zvyknou na jiný styl hry.