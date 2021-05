Ačkoliv definitivní verdikt o zrušení fotbalové amatérské sezony přišel poměrně nedávno, měl votický trenér Marek Štork už delší dobu jasno. „Doufal jsem, že se to rozběhne. Situaci jsem sledoval, takže jsem už delší dobu tušil, že nebude možné, abychom soutěž dohráli,“ sdělil smutně.

SK Votice skončil v I. A třídě na čtvrté pozici. Změn v mladém kádru by nemělo být mnoho. „Zatím jsem nezaregistroval, že by měl nebo chtěl někdo končit. Myslím si, že odchody prakticky nebudou,“ prohodil Štork, který se rozhodně nebrání posílení. „Máme vytipované hráče, které jsme oslovili, nebo se na to chystáme. Chtěli bychom přivést do týmu jednoho zkušeného hráče, a pak další mladší. Chceme brankáře, máme jen jednoho gólmana. Kdyby se mu náhodou něco stalo, tak potřebujeme adekvátní dvojku,“ odhalil možné příchody.

Brzy se bude řešit, zda se budou moci kluby účastnit letních fotbalových turnajů. Votičtí by tuto mužnost využili. „Rádi bychom se turnaje účastnili. My na turnaje příliš nejezdíme, spíš hrajeme přátelské zápasy,“ řekl Štork a tuto skutečnost objasnil. „Z mého pohledu jsou lepší zápasy, protože turnaj je jen jeden den a může se stát nějaké zranění, které vyplyne například z únavy,“ poznamenal.

Krajský fotbal si ve čtvrtek 6. května volil nové vedení a z vítězství se radovalo uskupení Fevoluce. „Abych řekl, tak jsem výsledky valné hromady příliš nesledoval. Za náš klub hlasoval sekretář a asi hlasoval dobře. Chci, aby fotbal dělali správní lidé a ne si tam mastili kapsu,“ dodal Štork a směrem k Fevoluci dodal: „Pohybují se tam hráči, kteří něco dokázali, takže asi mají dobré plány. Jak moc to bude realizované, to nevím.“