Jeho tým se postupně začal zlepšovat. „První zápasy ukázaly některé nedostatky, se kterými se ale potýkáme asi už delší dobu. Zaměřili jsme se na to, což se projevilo v utkáních. Mač proti Nespekům už měl parametry soutěžního zápasu,“ poznamenal Štork.

Kádr je už připravený a odhodlaný na začátek ročníku. „Nálada v kabině je dobrá, těšíme se na soutěžní zápasy. Některá utkání v rámci přípravy se nám sice nepovedly, ale při té generálce to už bylo dobré,“ konstatoval Štork.

Prvním soupeřem Votic je Hlízov. „Popravdě jsem tento tým vůbec neznal. Dostal jsem několik informací, se kterými jsme pracovali. Mají dobrého stopera a útočníka. Hrají jednoduchý fotbal, myslím, že to bude kvalitní zápas a nebude to nic jednoduchého. Jde o první zápas, budeme trochu nervózní, ale bude to dobré. Doufám, že si s tím poradíme a dobře vstoupíme do soutěže.

Votice chtějí co nejlépe vstoupit do sezony, konkrétní cíle pro sezonu zatím kouč Štork prezentovat nechce. „Těžko říct, v soutěži jsou nové týmy, které neznám. Chtěl bych, abychom se neustále zlepšovali a hráli jsme mezi pěti nejlepšími. Uvidíme, jak nám to půjde,“ dodal na závěr.

Fotbalisté znovu v akci. O víkendu se hrají krajské soutěže i okresní pohár