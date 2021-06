Proč došlo v Divišově ke změně vedení?

Ke změně na postu předsedy vedlo zejména to, že Josef Svoboda, který byl předsedou dlouhou dobu, v Divišově již nebydlí. Částečně bydlí na Moravě a částečně za Prahou, není tu tak často a nemá tudíž čas se tolik angažovat ve vedení fotbalového klubu. Zároveň se chce více věnovat rodině a pracovním povinnostem. V zimě se domlouvalo, kdo by mohl být vhodný kandidát. Byli vybráni tři amezi nimi se rozhodovalo, kdo je ten nejvhodnější adept.

Díky čemu jste byl zvolen právě vy?

Ostatní dva kandidáti říkali, že by na vykonávání funkce předsedy neměli tolik času a nemohli by se tomu plně věnovat. Tím pádem vlastně zbyl jediný kandidát, kterým jsem byl já.

Jak časově náročná je funkce předsedy?

Zatím to ještě nedokáži říct, uvidíme, co bude v dalších dnech. Momentálně je to velmi náročné, protože musíme dát dohromady soupisky na příští sezonu. Chceme udržet hráče A-týmu i B-týmu, zároveň se chceme věnovat mládeži, to je naše priorita. Pandemie koronaviru nám nějaké hráče bohužel vzala.

O kolik hráčů jste kvůli covidu přišli?

V současné době to ještě řešíme, ale vypadá to, že tři čtyři hráče v dospělých týmech a u dětí zhruba pět hráčů. U dětí ale dochází přirozeně k tomu, že některé do klubu přichází a jiné odchází.

Větší problém je tedy v tom, že skončili dospělí fotbalisté?

Přesně tak. Ale starosti nám dělá i zmíněná mládež. Některé ročníky jsou silnější, a s počtem hráčů nemáme problém, a u jiných ročníků je to horší. V tomto případě je potřeba navázat spolupráci s okolními oddíly.

Jaké spolupráce se tedy nabízí?

Dlouhodobě spolupracujeme s Ostředkem, v této sezoně jsme měli spojené starší žáky. V této spolupráci budeme pokračovat. Chceme v tomto směru i další spolupráce a v současné době je to předmětem jednání.

Z vašeho vyprávění plyne, že mládež je pro vás velmi důležitá…

Je! Na mládeži pracujeme velmi intenzivně a snažíme se zde mít hodně dětí. V Divišově je základní škola, na což můžeme navázat a dětem tak poskytnout sportovní vyžití a kvalitní zázemí. Fotbal byl vždy důležitou společenskou událostí v Divišově přes všechny věkové skupiny. V tomto chceme i nadále pokračovat.

Pokud přejdeme k dospělým, máte vytipované náhrady?

Snažíme se v současné době doplnit kategorii dospělých. Momentálně jsme ve fázi jednání, více detailů zatím sdělovat nechci.

Ani nenaznačíte?

Řeknu to trošku jinak. Hrajeme I.A třídu a všechno je o partě, kterou hráči vytvoří. Chceme, aby je fotbal bavil a atmosféra tu byla rodinná a přátelská. Dáváme i na doporučení současných hráčů, ta vyhodnotíme a zkusíme některé z nich oslovit.

Takže nechcete posily za každou cenu, ale hráče, kteří budou zapadat?

Posílit za každou cenu potřebujeme, je to tak, ale byli bychom rádi, aby atmosféra v týmu zůstala na bází přátelství. Podle mého je ideální mít kádr okolo šestnácti až osmnácti hráčů s možným doplněním hráčů B týmu. Bohužel v současné době nemáme k dispozici kategorii dorostu, která by nám v tomto mohla pomoci. Budeme se snažit zapojit vycházející dorostence z jiných klubů. Nicméně musíme vybrat vhodné kandidáty, kteří tu chtějí hrát a bude je to bavit. Rozhodně to nechceme tak, aby si sem jen šel zahrát zápas.

Fotbalisté budou mezi dospělými týmy pendlovat?

Ano, spolupráce mezi áčkem a béčkem je důležitá a více méně jde o symbiózní celek. Tréninky máme společné. Chceme, aby všichni hráči ideálně odehráli devadesát minut. Pokud někdo odehraje za hlavní tým patnáct minut, tak pak by bylo dobré, aby si šel dohrát minutáž za rezervu

Předal vám Josef Svoboda nějaké tipy, jak vykonávat roli předsedy?

Rozhodně ano. Jsme dlouholetí kamarádi a jsme v pravidelném kontaktu. Naše rodiny se znají, máme společné oslavy. Hodně věcí mi předává a říká mi, jak by se co mělo dělat. V tomto směru je všechno v pořádku. Chtěl bych mu tímto poděkovat za dosavadní vedení klubu.

Co všechno obnáší funkce předsedy?

Zvolený jsem byl v pátek, takže se s tím stále seznamuji. Během posledního půlroku jsem ale byl již do toho vtažen. Není to jenom o jednom člověku, ale o spolupráci skupiny lidí, trenéři, správce, rodiče… Je třeba se seznámit s chodem klubu, administrativou FAČRu, smlouvami, sponzory, provozem areálu, aby vše fungovalo. Dříve jsem působil jako mládežnický trenér a v této oblasti se dobře orientuji.

Jak těžké je přilákat sponzory do fotbalu?

Máme stálé sponzory, kterým jsme vděční, že nám jsou ochotní dávat sponzorské dary. Bez nich by to nešlo. Jakmile se rozjede sezona, tak plánujeme oslovit i další potencionální sponzory, kteří by nám mohli pomoct s rozvojem areálu a dalšími investicemi do zázemí.

Jakým způsobem byste chtěl rozvinout areál?

Během pandemie jsme udělali zateplení budovy a novou fasádu. Toto bylo udělané svépomocí formou brigád, za což všem děkuji. Ušetřili jsme nějaké peníze, které můžeme investovat do dalších věcí. Snažíme se vylepšit areál tak, abychom přilákali více diváků i rodin s dětmi.

Jak na to?

Například v areálu máme malé dětské hřiště, což přiláká rodiny s dětmi. Stačí i maličkosti, například stojany na kola. V nejbližších dnech dojde k modernizaci zakryté tribuny, které bude osazena novými sedačkami. Chtěli bychom vybudovat menší záchytné parkoviště pro hráče a rozhodčí. Další investice se budou odvíjet podle dotací od fotbalové asociace.

Jaké jsou klubové cíle pro další sezonu?

V kategorii dospělých bychom chtěli udržet oba týmy ve stávajících soutěžích a vhodně doplnit kádr o další hráče. U mládeže je to podobné, chceme mít přihlášené do soutěží alespoň tři kategorie a získat nové členy.

Jak to máte s trenéry?

V mládeži bychom jednoho až dva trenéry ještě potřebovali. Nyní to máme řešené formou „tatínků-trenérů“. Pokud to bude možné, chceme jim poskytnout kvalitní proškolení během příští sezony.

Jak se díváte na vámi zmíněné tatínky-trenéry?

Na této fotbalové úrovni to bez nich nejde. Jsme za ně velmi rádi a věnují tomu spoustu volného času a je jen na nás, na klubu, abychom jim poskytli kvalitní podporu, zázemí a případné doškolení.

Mají tito trenéři v Divišově zájem o další vzdělání?

Bavil jsem se s nimi a mají zájem o to, aby si své znalosti rozšířili a vzdělávali se.