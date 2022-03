Jeho svěřenci vstřelili branku krátce po půlhodině hry. „Před vápnem došlo k průnikové přihrávce na Cettla, který poslal míč pod sebe mezi malé vápno a penaltu. Balon se dostal k Marku Peškovi, který dokázal dát gól,“ popsal situaci, která se později ukázala jako rozhodující.

Vlašim kontrolovala hru, držela vedení, ale pak přišel moment, který utkání zkomplikoval. Sudí David Bydlák ukázal brankář Jaroslavu Šandovi červenou kartu. „Tu situaci jsme zaspali, soupeř poslal výborný míč mezi stopery, útočník se tam dostal a šel do brejku. Náš gólman vyběhl, myslel si, že u míče bude dřív, ale byl tam pozdě. Zasáhl hráče i míč, ale je to jasná červená karta. Z mého pohledu to sporné vůbec nebylo, naopak myslím si, že v tu chvíli udělal správnou věc, že do akce šel,“ přiblížil udělení červené karty trenér Toupal.

Závěru zápasu vlašimští dokázali v deseti a prezentovali se spíše defenzivním stylem hry. „Závěr byl spíše o nakopávání míčů a důkladní obraně. Přiznám se, že tam byla jen jedna situace, kdy jsem se strachoval o výsledek. Po rohovém kopu vstřelil soupeř branku, ale pomezní sudí signalizoval ofsajd. Gól neplatil,“ oddechl si Toupal.

