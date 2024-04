Teplýšovice jako jediné o víkendu neskórovaly. Duel v Uhlířských Janovicích se odehrál ve vysokém tempu, avšak góly dávali jen domácí.

„Zápas se povedl. Chtěli jsme odčinit minulý týden, kdy se nám to vůbec nepovedlo. První poločas se hrál ve velkém tempu, z obou stran se hrál dobrý fotbal. De facto celý zápas jsme soupeře nepustili do ničeho vážnějšího,“ těšilo trenéra Uhlířských Janovic Martina Dotlačila. „Kluky musím pochválit za dobrý týmový výkon. Jediná kaňka na tom je, že Kulhánek dostal zbytečnou červenou kartu za stavu 3:0, kdy zahrál úmyslně rukou. Zápas se nám povedl, takhle by se mi to líbilo. Oproti minulému týdnu to byla otočka o sto osmdesát stupňů,“ podotkl kouč Uhlířů.