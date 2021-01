Překvapilo vás to?

Ve fotbale se pohybuji dlouho a znám v něm lidi od ligy až po čtvrtou třídu. Od zástupců klubů jsem měl informace, co se děje. Na rozdíl od lidí z Prahy, z výkonného výboru FAČR, tak překvapený nejsem.

Co to vypovídá o českém fotbale?

Není to otázka posledního roku, dvou. Táhne se to už strašně dlouho. Začalo to s předsedou Peltou, když se objevil, všichni na stadionech řvali. Objevil se Berbr a zase na něj všichni řvali. To znamená, že vizitka vedení asociace je dlouhodobě špatná a to se pak odvíjí na tom, jak veřejnost na fotbal kouká. Nejen na ten profesionální, ale i na ten výkonnostní.

Nevyplula celá kauza na povrch tedy moc pozdě?

Jak už jsem zmínil, o tom problému se na těchto úrovních ví delší čas. Všichni, se kterými jsem se o tom v minulosti bavil, tvrdili, že je to neprůstřelné, že Roman Berbr má dlouhé prsty, styky na těch nejvyšších místech. I proto, když někdo přišel s nějakým podnětem, stížností, tak byl odstřelen. To je prostě fakt.

Co se nakonec změnilo?

Vždycky se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne… Už toho asi bylo jednoduše moc. Jinak je ale těžké na tohle odpovědět, to je otázka pro policii a další kompetentní osoby v celém případu.

V každém případě má český fotbal momentálně možnost se očistit. Kde je potřeba začít?

Vychází to celé od funkcionářů. Měli bychom se společně zamyslet. Všichni máme máslo na hlavě. Neznám ve fotbale člověka, který, jak se říká, nedal tatranku. Ani já osobně nebudu říkat, že jsem nejel na oranžovou. Proto třeba určitě nebudu někde kandidovat. Každý, kdo dělá fotbal, musí jednoduše začít u sebe a udělat všechno pro to, aby se fotbal očistil. Teď je jedinečná a možná poslední šance.

Setkal jste se během zápasů Podlesí s nějakými náznaky tendenčně vedených utkání?

Fotbal dělám pětadvacet let, mám za sebou čtyři postupy a musím říct, že nejtěžší byly postupy na okrese. Chtělo postoupit pět mužstev, to se pak někdy děly věci. Dneska se tomu směji, ale jména Švidkov, Bican, Hlušička nebo Marek, to jsou legendy, které taky měli fotbal rádi… Na druhou stranu v kraji to bylo celkem klidné.

Jak vnímáte jeho osobu předsedy krajského svazu Miroslava Liby, který označován za jednoho z příznivců Romana Berbra? A co říkáte v tomto kontextu na jeho ambice kandidovat do vedení FAČR?

Jestli má pan Liba ambici dostat se někam nahoru, to nevím. Momentálně je stále členem výkonného výboru FAČR a já jsem názoru, že by měl z této funkce odstoupit, stejně jako jeho další kolegové. A je úplně jedno jestli se jedná o pana Malíka nebo pana Libu. Nic ve zlém, ale to prostě nejde. Oni jsou nejvyšší představitelé fotbalu, seděli u jednoho stolu s Berbrem několikrát v týdnu, takže o tom museli vědět. A to prostě dál nejde.

Jaké je podle vás nejlepší řešení současné situace?

Musí přijít noví lidé. Nejde o Podlesí nebo o jiné kluby. Teď jde do tuhého! My potřebujeme, aby se fotbal zase stal značkou a byl jedničkou na českém sportovním poli. Je potřeba, udělat všechno proto, aby se změnil náhled veřejnosti na fotbal, aby ho znovu začala vnímat pozitivně. To se pak totiž odráží i na podpoře nejen našich menších klubů. Když jsem šel koncem roku na jednání s jedním z našich sponzorů, bylo mi od něj řečeno, že pokud se fotbal nezmění, bude tam nedále sedět současné vedeni, nedá nám příště ani korunu.

Co říkáte na projekt (F)evoluce?

Ta skupina tady není jediná, myslím, že jsou minimálně ještě další dvě. Nejdůležitější ale je, že se najdou lidi, kteří mají o změnu zájem. Osobně jsem na toto téma mluvit s Tondou Barákem starším i dalšími tvářemi této organizace a všichni na mě působí velmi solidně. Pokud tedy budou mít nějaké kandidáty, kteří budou mít, jak se říká, štábní úroveň, tak není důvod, proč by si z nich kluby nemohly někoho vybrat. Podotýkám ale, že všechny kluby!

Narážíte tím na to, že řada klubů z krajských soutěží nebude moci volit?

Přesně tak. Právo volit by měly mít všechny kluby. Zároveň musí mít oddíly na výběr, to je základ.

Představitelé (F)evoluce apelují na fotbalovou veřejnost, že je potřeba začít od okresů. Jak se k tomu stavíte?

Když se budu bavit za okres Příbram, tak tady nevidím až takový problém. Výkonný výbor v čele s předsedou Martinem Havlem funguje velice dobře. Funkce přebíral to v době, kdy situace nebyla vůbec růžová. Nebyly peníze, dokonce ani prostory, kancelář. Podařilo se to dát ale dohromady, takže s těmito lidmi já osobně nemám problém. Přestože Martin Havel, jakožto bývalý rozhodčí, zřejmě byl a je příznivcem Romana Berbra.

Pokud tomu tak opravdu je, tak je to v době, kdy probíhá snaha o očistu fotbalu a omezení vlivu lidí spojených s Romanem Berbrem, dost zásadní problém, ne?

Příznivců měl Roman Berbr hodně. Podle mě ale neznamená, že když pro něj někdo zvedl ruku ve volbách a chodil s ním jednou za čas na kafe, tak je špatný člověk a s fotbalem to myslí špatně. To je potřeba rozlišovat. Pokud s ním ale někdo byl na kávě třikrát týdně, tak asi musel něco vědět a neměl by do budoucna kandidovat do nejvyšších pater FAČR.

Jak se tedy stavíte k volební valné hromadě v rámci OFS Příbram?

Ale opět platí to samé, co v kraji. Je potřeba mít širší kandidátku, ať si oddíly svobodně vyberou. Za Podlesí říkám, že pokud budou mít noví kandidáti štábní kulturu, tak je podpořím. Pokud ne, dám hlas současnému vedení OFS Příbram.