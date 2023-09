Votice v poháru přejely Tochovice. Těm nepomohl ani předseda

Největší příděl schytaly Olbramovice. Ač se na půdě Uhlířských Janovic dostaly do vedení, tak do přestávky obdržely šest branek a bylo jasné, že vysoko prohrají. Nakonec utkání skončilo 3:8 z jejich pohledu. „Soupeř nás předčil ve všech směrech. Začali jsme dobře, dali jsme gól hned v první minutě. Potom jsme ale Uhlířské Janovice dostali do hry brankou z rohu a hned inkasovali další dvě rychlé vzápětí. Všude jsme byli později. Neměli jsme na ně. Zasloužené vítězství domácích,“ shrnul kouč hostů Miroslav Kaprálek.

„Zápas se mi hodnotí dobře, dali jsme osm gólů. Ale soupeř udeřil první šancí, kde jsme zaspali standardní situaci a hned ve druhé minutě prohrávali. Do 40. minuty jsme přidali šest gólů, které byly týmově vypracované. Mrzí mě, že jsme za stavu 6:1 poločas nedohráli. Soupeř dal krásné góly, řekl bych že ligové, ale to bylo od něj všechno. Celý zápas jsme měli pod kontrolou a mohli přidat dalších pět až šest branek. Druhý poločas byl jasně v naší režii, ale bohužel už to bylo takové, že jsme hráli lážo plážo,“ přiznal trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.