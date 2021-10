Fotbalisté Kondrace si mohli v sobotu pořádně oddychnout. V souboji dvou nejhorších týmů v krajské I.B třídě dokázali vyhrát v Suchdolu 4:2. „Jsem moc rád, že jsme vyhráli, spadlo to z nás,“ usmíval se po zápase trenér Josef Linhart.

Vstup do utkání týmu z okresu Benešov vyšel, už v šesté minutě se prosadil Štěpán Zvára. Úvodní branka padla po brejkové situaci, hostující hráč vyhrál souboj se stoperem a mířil sám na brankáře Čižinského. „Chladnokrevně zakončil,“ poznamenal Linhart. Z náskoku se Kondrac neradovala příliš dlouho, ve dvanácté minutě domácí Suchdol rozehrával rohový kop, po kterém dostal míč do branky Vojtěch Semrád. Kondračtí fotbalisté se vrátili k aktivní hře, která přinesla vedoucí gól. Po čtvrthodině hry se šikovným zakončením prezentoval David Votýpka. „Přeskočil gólmana, který zaváhal při vyběhnutí a přehodil ho,“ popsal gólovou akci trenér Linhart.

Jeho svěřenci těsný náskok do poločasové přestávky udržet nedokázali. Ve 42. minutě hlavní sudí Leoš Hanák nařídil pokutový kop, který proměnil Semrád. Svou druhou brankou v zápase srovnal skóre na 2:2. „Z mého pohledu byla tato situace špatně vidět, ale kluci říkali, že byla oprávněná. Náš hráč zahrál rukou ve vápně, takže penalta byla odpískaná po právu,“ sdělil k penaltovému momentu hostující trenér.

Dlouhou dobu vyrovnaný zápas rozhodla závěrečná půlhodina, kterou Kondrac zvládla. V 65. minutě se prosadil Zvára a těsně před koncem hostující výhru pojistil Votýpka. Proti předchozím zápasům dokázali fotbalisté Kondrace vypracované příležitosti přetavit v přesné střely. „Do teď nás sráželo neproměňování šancí a laciné branky jsme dostávali. Toho jsme se teď vyvarovali, čtyři vstřelené branky venku hovoří za vše a zaslouženě jsme si odvezli tři body,“ řekl spokojeně Linhart.

Štěpán Zvára a David Votýpka se v utkání dokázali prosadit dvakrát a výrazně se podíleli na podobě výsledku.

Právě mladý Zvára svým povedeným výkonem trenéra zaujal a přinejmenším pro nejbližší zápas si vysloužil místo v útoku. „Myslím si, že mi nic jiného nezbude. Do teď hrál v záloze, okolnosti mě přinutily ho dát do útoku. Věděl jsem, že je v koncovce silný a svým výkonem to potvrdil. Pro nadcházející zápas to bude pravděpodobně útočník číslo jedna,“ pochválili kondracký trenér šikovného fotbalistu.

V současné době může trenér Linhart pro zápasy využívat prakticky všechny členy kádru. „Chybí nám jen jeden hráč, kterého čeká plastika křížového vazu. Jinak jsou zdravotně hráči v pořádku. Proti Suchdolu jsem na střídání měl tři hráče, ostatní měli jiné povinnosti, ale následující víkend by nás mělo být už dost,“ přiblížil stav kádru kouč a pokračoval. „Kádr máme celkem kvalitní, máme přibližně 18 hráčů. Velké změny neočekávám. Nicméně se netajím tím, že bych chtěl přivést hráče vůdčího typu, který nám asi chybí, ale nevím, jestli se nám to podaří. Nějaké tipy mám, ale nechci to zveřejňovat,“ dodal na závěr trenér Josef Linhart.

Fotbalisté Kondrace nastoupí k dalšímu zápasu v neděli 24. října, od 15:30 hostí Uhlířské Janovice.