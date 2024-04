„On byl taky jeden z těch faktorů, které nám pomohly, protože pro I. B třídu se jedná o nadstandardního hráče. Nejenže góly dal, ale i připravoval pro ostatní. Nám se prostě povedl první poločas, ve kterém jsme dali spoustu gólů. Vedli jsme 7:1. Od toho se odvíjela druhá půle, kdy se moc nebránilo, proto padlo tolik branek,“ zhodnotil trenér Dušan Krása.

Parádní skalp získaly v domácím prostředí Miřetice, když si vyšláply na přední celek soutěže z Jesenice. Třetí tým porazily 4:1 a nejlepším možným způsobem se připravily na středeční čtvrtfinále Středočeského poháru. „Zápas se nám výjimečně povedl, kdy se nám dařila kombinační hra. Soupeře jsme přehráli téměř ve všem. Dalších šest brejků jsme ještě neproměnili,“ řekl trenér David Turek.

Další celky už tolik radosti neměly. Olbramovice se druhými Uhlířskými Janovicemi držely do přestávky, pak už soupeř ukázal převahu a dovedl utkání do vítězného konce. „Na to, jak lepíme sestavu, tak jsme zahráli ještě dobře. Když se nám podařilo snížit na 1:2, tak jsme si bohužel nechali dát gól, takže nám soupeř bohužel ještě do přestávky odskočil a ve druhé půli si utkání pohlídal. Škoda prvního poločasu,“ litoval kouč Miroslav Kaprálek.

Doma klopýtly také Teplýšovice, které jsou rovněž ohrožené sestupem. Ač nerady, tak se musely nakonec smířit s výsledkem 1:1. „S bodem určitě nejsem spokojen. Chtěli jsme vyhrát. Nic jiného nám nezbývá, pokud se chceme zachránit, ale soupeř byl kvalitní, takže remíza zasloužená. První byli lepší hosté, druhý zase my. Bod je ale málo, v domácích podmínkách bychom měli vyhrávat,“ podotkl kouč Roman Sedlařík.

Poslední Křivsoudov doma trápil Vyžlovku a do poločasu byl ve hře o body. Hosté ale pak zlomili remízový stav na svou stranu a nakonec si odvezli všechny tři body. „První poločas z naší strany docela dobrý. Za stavu 2:1 jsme měli tutovou šanci, kterou jsme neproměnili. Ještě do přestávky jsme dostali na 2:2. Druhou půli jsme vypadli z tempa. Vyžlovka byla důraznější, rychlejší, přesnější a zaslouženě se dostala do vedení. Ještě jsme se dostali k náporu, jenomže jsme neproměnili penaltu, což byl definitivní zlom,“ uvedl trenér Petr Veselka.