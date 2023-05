Pouze s třinácti hráči jeli fotbalisté Vlašimi B k zápasu 24. kole středočeské I. A třídy B na hřiště druhých Luštenic. Favorit byl jednoznačně na straně domácích, svoji roli potvrdil výhrou 3:1, ale svěřenci trenéra Miroslava Kopeckého zanechali dobrý dojem.

Fotbaloví fanoušci si užili ideální víkendové fotbalové počasí. | Foto: Deník

"Kvůli zranění nebo jiným důvodům jsme měli nedostatečný počet hráčů a mohli si pomoct jen kluky z 19ky nebo 17ky. Ti ale se souběhem utkání už měli 90 minut v nohách," vypráví Kopecký o náročném skládání sestavy.

První poločas žádnou branku nepřinesl, ani nějakou vážnější šanci. "Domácí jsou na špici tabulky a určitě si mysleli, že se to pro ně bude vyvíjet jednodušeji, zaskočili jsme je. Vstoupili jsme do zápasu dobře. Říkal jsem klukům, že když budeme hrát jednoduše, budeme zodpovědní zezadu, že šance přijdou," pokračuje trenér vlašimské rezervy.

Plány hostů ale dostaly trhliny hned po změně stran. Už po třech minutách totiž otevřel skóre domácí Hlaváček. "Říkal jsem, ať si dáme pozor na chyby, s tím se potýkáme pořád. Hned po přestávce letí balon do vápna, náš hráč nepochopil zachytávací činnost hráče, ten se dostal před něj a dobře to trefil," kroutí hlavou Kopecký.

Vzápětí se po nedůrazu ve vápně a i trochu šťastném odrazu k míči dostal domácí Grus a rázem to bylo o dva góly. "Říkal jsem si, že už je hotovo, že se do toho zpátky nedostaneme, nicméně jsme začali hrát, přidali více přímočarosti, dali gól, dokonce dva, ale jeden nám nebyl uznán kvůli ruce ve vápně. Budu soudný, pravděpodobně byla. Luštěnice znervózněly, myslel jsem, že s tím přece jen půjde něco udělat, ale bohužel se nestalo. Další návyk, který se učí už u žáků, hráč zprostředka dá míč hráči na lajně, ale ten stojí, nejde proti němu, nedá tělo… Soupeř mu odebral balon a jednoduše na dva tři dotyky dal na 3:1. Bylo po zápase…" komentuje vlašimský trenér další průběh druhé půle.

I přes prohru 1:3 ale Vlašim neodjížděla s hlavou dole. "Nemůžu být naštvaný, vyloženě jsme nepropadli, ale snažím se hráčům dostat do hlavy, aby pochopili, že se musí držet toho, co říkám. Přidat jednoduchost, zodpovědnost dozadu a budou konkurenceschopní, aby tuto soutěž hráli. Bez dvou tří zkušenějších hráčů, co dodají klid, to bohužel nepůjde," dodává Kopecký.

Luštěnice - Vlašim B 3:1 (0:0)

Branky: 48. Hlaváček, 52. Grus, 73. Kopa - 65. Pajk. Rozhodčí: Souček - Jarolímek, Žáček. ŽK: 37. Peška, 70. Voráček (oba Vlašim). Diváků: 86.