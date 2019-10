Konkrétně to bylo z nedalekého hřiště právě zmiňovaného béčka Vlašimi. Domácí si tak spravili chuť po porážce na půdě Nového Strašecí z minulého víkendu. Góly při výhře 2:0 domácí nadávkovali postupně – v každém poločase jeden. Jako první otevřel skóre ve 36. minutě Linhart. Druhá branka pak padla přesně po půl hodině hry a jejím autorem byl Vlasák.

Branky: 36. Linhart, 66. Vlasák. Rozhodčí: Sandev. ŽK: Toupal, Vlasák, Lapáček – 0. Diváci: 125.

Vlašim B: Štecher – Přitasil (34. Linhart), Toupal, Štětina, Cettl, Vlasák, Lalouček (90. Pešek), Vobecký (62. Filip), Lapáček, Zvára, Zeman (75. Pajk).

Poříčí: Tlamicha – Vacek, Pohorský J., Balata (75. Baštýř), Bohata (46. Pohorský P.), Rejhon, Trpišovský, Jírů (63. Páv), Jíša, Hašek (86. Peroutka), Havlíček (40. Verner).

Nespeky doma hostili celek z Mladoboleslavska. Dobrovice, vloni ještě účastník třetí nejvyšší české soutěže si nakonec po remíze 1:1 a porážce v penaltách odvezl jeden bod. Jako první se do statistik zapsal Stanislav Peterka. Ne však do těch gólových. V 50. minutě totiž na brankové čáře zahrál míč rukou a kromě červené karty se kopala i penalta. Tu však hosté zahodili. A pro hosty bylo ještě hůře v 65. minutě, kdy šli domácí dokonce do vedení. Prosadil se Josef Petlička. Domácím však vedení vydrželo pouhé čtyři minuty, když srovnal Victor Haetchi. Do konce zápasu již další gól nepadl, v následném penaltovém rozstřelu dali domácí tři, hosté jeden.

Branky: 65. Petlička – 69. Haetchi. Rozhodčí: Hron. ŽK: 1:4. Diváci: 120.

Nespeky: Drážek – Večeřa, Krejza, Braný, Buryan, Kukač, Klauz (86. Maršoun), Peterka, Pešta, Konopiský, Petlička (79. Vojkůvka).