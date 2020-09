Středočeši naposledy odehráli mistrovské utkání v neděli 30. srpna doma proti Ústí nad Labem (vítězství 5:2). Pak přišla reprezentační přestávka, během které se v mužstvu rozšířila nákaza koronavirem, kvůli níž musel být odložen nejen zápas v Třinci, ale i další duel s Prostějovem.

„Samozřejmě to pro nás nebyla příjemná situace, ale tahle doba přináší i takové věci. Hráči, kteří byli mimo, samozřejmě nebyli tolik vytížení, ale na to nesmíme žehrat. Takhle to prostě je,“ říká trenér Daniel Šmejkal „My se pokusíme najít ideální cestu k tomu, abychom byli úspěšní,“ má jasno.

Pomoci týmu mohou i dvě nové akvizice, kterými jsou obránce Lukáše Zukala a útočník Marek Červenka. „Již dříve jsme avizovali, že chceme posílit obranu i ofenzivu. Zukyho jsme viděli a byli jsme s ním spokojeni, proto jsme se rozhodli jej přivést do našeho kádru. Marka Červenku znám z dřívějšího působení v béčku Slavie, Sokolova a Teplic. Odehrál zajímavé zápasy a dokázal se především v Sokolově i prosazovat. Já věřím, že je to typ útočníka, který nám dokáže pomoci v ofenzivě,“ vkládá naděje do posil Daniel Šmejkal.

Zda nastoupí, ale neprozradil. Pokud ano, budou právě oni tím rozhodujícím jazyčkem na vahách, který nakonec přinese Vlašimi body z Třince?