„Kontrakt jsme ukončili na můj popud a bylo to vzájemnou dohodou, za což jsem rád,“ přiblížil Deníku pětadvacetiletý středopolař. Ten v prvních deseti zápasech podzimu patřil do základní sestavy, v posledních šesti kolech už ale do bojů kvůli zranění ze středočeského derby ve Vlašimi nezasáhl.