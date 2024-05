Po dvou minutách na hřišti jste dal gól. Jste vlašimským žolíkem?

Občas je to takové štěstí. Hned po startu, co jsem nastoupil, jsem si udělal prostor a vystřelil. Někdy je štěstí důležité. Jsem rád, že jsem se trefil v takhle správný okamžik.

S čím jste šel na hřiště?

Prohrávali jsme 0:1, tak určitě nějak rozhýbat hru, pokusit se otočit zápas. Gól padl v perfektní chvíli, takže jsme se v pohodě mohli dostat i do vedení. Na šance byl ale zápas vyrovnaný, takže zasloužená remíza.

Jaké je pro slávistu dál gól Spartě, i když B-týmu?

Velice dobrý pocit. Ještě jsem v mistrovském Spartě v dospělém fotbale gól nedal, takže perfektní pocit.

Nelitujete toho, že jste si mohli domů odvézt klidně tři body?

Určitě. Zpětně mě to hrozně štve. Tam jsem mohl balon klidně prodloužit. Místo toho jsem ho odkopával pod sebe. Pak se celá situace špatně vyvrbila a dostali jsme z toho gól a inkasovali. Bohužel.

Není to poprvé, co takhle v závěru ztratíte body. Co je hlavní příčinou, že dostáváte góly takhle opakovaně?

Občas je to špatně. K tomu dochází síly, takže každá laciná chyba může v závěrech zápasů znamenat rychlý protiútok a gól padne snáz. Je to takové složitější.

Hned osm zápasů venku jste dotáhli k remíze. Čím si to vysvětlujete?

Nevím, je to asi náhoda, že většinou remizujeme a ještě 2:2. Hlavní je, že z toho zápasu máme alespoň bod. Minimálně ve dvou zápasech jsme mohli mít ale klidně všechny tři. Zbytečně jsme občas takhle ztratili body.