Pokud by se dalo v této sezoně mluvit o jedné jistotě, tak remíza Vlašimi by patřila mezi ně. Sázkaři už by pomalu mohli vsadit i barák, protože smírný výsledek se v případě svěřenců Aleše Majera odehrál v pěti ze sedmi případů včetně toho posledního na Žižkově. Domácím sice zařídil vedení probuzený matador a bývalý útočník Slavie či Bohemians Tomáš Necid. Na zásah 35letého kanonýra ale odpověděl po přestávce Lehký a hosté si odvezli bod. Konečné skóre – 1:1.

Zatímco úvodní poločas ovládli domácí, i když museli přežít střelu Šuberta či zablokovaný pokus Fraňka, tak po změně stran patřilo hřiště hostům. Aktivního úvodu po přestávce zužitkoval Lehký k vyrovnání skóre z dorážky. Stejný hráč mohl dokonat i obrat, na konci divokého období ale ze slibné pozice minul branku. Remízový stav vydržel až do konce. Vlašim zapsala už pátou remízu ze sedmi zápasů. Už v pátek přivítá rezervu Olomouce, se kterou čtyřikrát ze šesti vzájemných duelů prohrála. Nicméně remíza oběma týmům ve společných utkáních chybí.

Vyškov – Vlašim 1:1 (1:0)

Branky: 22. Necid – 55. Lehký. ŽK: 2:1.

Žižkov: Melichar - M. Richter, Broukal, Fišl, Divíšek (80. Klusák) – Petrák, Jirásek – Prošek (63. Gembický), Batioja (80. Sixta), M. Hönig (80. A. Toula) - Necid.

Vlašim: Spilka - Kareem, Breda, Kulhánek, Kurka - Šubert, J. Franěk (46. Rosa), Onije (81. Soukeník), Musil, Lehký (88. Záviška) - Hodek (88. Biegon).