Boj o baráž bude napínavý až do posledního kola. Fotbalisté Vlašimi v předposledním 29. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pouze remizovali 1:1 na půdě pražské Dukly díky trefě Tomáše Zlatohlávka. Získaný jim udržel barážovou pozici, její udržení jim ale na závěr soutěže zajistí jedině výhra v domácím utkání nad Opavou.Vlašimským přízrakem se stal na dlouhou dobu domácí Piroch. Obránce Dukly trefil hned zkraje zápasu míčem do hlavy Rigo a právě touto částí těla otevřel bek Pražanů skóre z bezprostřední blízkosti po rohovém kopu. Následky ale byly takové, že o chvíli později musel střídat. „Když budu hodnotit náš výkon, tak jsme dobře nevstoupili do zápasu. Duklu jsme nechali brzo jít do vedení po gólu ze standardní situace, na kterou jsme se připravovali,“ komentoval trenér hostů Martin Hyský.