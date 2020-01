Blaničtí rytíři měli od počátku zápas plně ve své moci a nakonec zvítězili 6:0. Dvěma góly se prezentoval útočník Oskar Fotr.

Vlašim vstoupila do utkání ideálně a už po čtyřech minutách zápasu šla do vedení, které navýšila o šest minut později. Týmu od bájné hory Blaník se dařilo i ve zbytku prvního poločasu, kdy nasázeli do sítě soupeře ještě dvě branky. Třetiligový celkem se snažil, ale recept na obranu Vlašimi nenašel. Po změně stran se skóre měnilo ještě dvakrát. Konečný stav tak vyzněl jednoznačně pro vlašimský tým v poměru 6:0. Střelecky se v přípravě daří Oskaru Fotrovi, který si připsal další dvě branky a dohromady má na kontě šest branek, Zdatně mu sekunduje záložník Jiří Januška, který se prosadil z penalty a tím si připsal na svůj gólový účet v přípravě čtvrtý zásah.

Živanice – Vlašim 0:6 (0:4)

Branky: 10. a 35. Fotr, 4. vlastní, 19. Kadlec Jan., 65. Jakubov, 73. Januška.

Vlašim I. poločas: Bačkovský – Hašek, Štochl, Svoboda, Breda, Komárek, Krejčík, Kadlec, Janda, Fotr. II. poločas: Řehák – Hašek, Broukal, Svoboda, Kadlec, Komárek, Januška, Krejčík, Plachý, Jakubov, Dias.

JIŘÍ PAÝR