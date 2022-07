Na jaře byl Rigo jedním z tahounů, jež táhli Vlašim za nejlepší sezonou v historii klubu, která skončila až v neúspěšné baráži o první ligu. Logicky si ho tak pražská Slavia stáhla zpět minimálně na letní přípravu. Zatímco Matěj Jurásek stále ještě bojuje o svou šanci, tak další už zamířili jinam Jakub Krišťan do Teplic, Martin Douděra do Dukly a Rigo na známou adresu do Vlašimi.

„Čekal jsem to. Už jsem na tohle téma komunikoval se Slavií už týden před tím. Uvidíme, co nabídne dál,“ prozradil mladý záložník. Otázka zní, jestli pod bájnou horou Blaník vůbec začne novou sezonu, která se rozběhne za tři týdny.

Dvacetiletý záložník nastřílel na jaře v modrobílém dresu šest gólů podával skvělé výkony a upoutal na sebe pozornost. Smysluplně se tak chce posunout výš a rád by si zahrál i první ligu. Nicméně i stříbrný celek druhé ligy loňského ročníku má naději, že ho udrží ve svém kádru. „Je tam určitě šance zůstat ve Vlašimi, pokud bych nedostal nabídku z první ligy, tak budu určitě pokračovat,“ nastínil svou budoucnost Rigo.

Jiné varianty nepřichází v úvahu. Buď FORTUNA:LIGA, nebo pokračování ve Vlašimi. Sám rodák z Popradu odtajnil, že ve hře jsou dva týmy z nejvyšší soutěže, které předložily nabídku. Rigo by bral tým, který se nachází poblíž Prahy. „Uvidíme, jak se to celé vyvine,“ prohlásil. Zatímco například Křišťan zamířil do Teplic na přestup, tak v případě dvacetiletého záložníka by on i Slavia preferovali další hostování.

Pokud by vše ale selhalo, tak se jako záložní možnost jeví Vlašim. Rigo by se tak vrátil do prostředí, kde zná zázemí, hráče i trenéry. „To je pro mě ideální,“ řekl. S týmem by chtěl rozhodně navázat na povedenou loňskou sezonu, kdy si z Vlašimí zahrál baráž. „Snad se nám povede to, co minulý rok,“ přál si mladý záložník.