Devatenáctiletý Markovič je kmenovým hráčem pražské Slavie, v jejímž dresu už v minulosti nastoupil i do dvou duelů v nejvyšší soutěži. Jeden další pak přidal během podzimní části letošní sezony, ve které hostoval v Mladé Boleslavi.

Protože v Edenu by na jaře - za trojící Ondřej Kolář, Jan Stejskal a Přemysl Kovář - plnil pravděpodobně roli až čtvrtého brankáře, vydal se právě do Vlašimi, kde by měl mít přeci jen větší šanci sbírat herní praxi. O své místo bude bojovat s Josefem Řehákem - Olivieru Vliegenovi skončilo k 31. 12. 2020 hostování z Liberce, které s největší pravděpodobností nebude prodlouženo.

I o tři roky starší Fortune Bassey přichází z prvoligového celku. Konkrétně z Českých Budějovic, za které na podzim nastoupil do šesti ligových duelů. Předtím působil také v juniorce Bohemians Praha 1905, ve třetiligovém Radotínu, kde během sezony 2018/2019 nastřílel 23 branek, nebo v druholigovém Ústí nad Labem.

Tam strávil minulý ročník, ve kterém se ve 28 zápasech prosadil celkem pětkrát – jednou to bylo shodou okolností i do sítě Vlašimi a znamenalo to vítězství Severočechů 0:1.

Oba hráči se mohou v novém dresu představit už v sobotu, kdy má Vlašim naplánované první přípravné utkání. Představí se v něm na půdě druholigového konkurenta z Vyšehradu. Zápas se bude hrát od 13 hodin.