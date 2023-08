Zažil zápas jako každý superhrdina v akčním filmu. Po dobrém začátku se 19letý obránce Albert Labík stal nejprve psancem, když po jeho vlastním gólu zavelel Varnsdorf k obratu. Vlašimský bek byl pak dlouho v útlumu. Jeho další chvíle přišla až v závěru utkání. Jako správná kladná postava na konci dějství zachránila všechny z týmu od pohromy a nádhernou trefou zařídila konečné vyrovnání na 3:3 a další bod do tabulky.

Albert Labík s číselm 25 v souboji se soupeřem z Varnsdorfu. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Dalo se teči u vyrovnávacího gólu Varnsdorfu na 1:1 zabránit?

Dalo. Varnsdorf měl standardní situaci. Stál jsem jako první a míč šel na bránu, který by zamířil Matesovi (Matyášovi Vágnerovi) do ruky. Já jsem mu ale do toho sáhl, tečoval jsem míč mimo jeho dosah. Gólman pak nemohl zareagovat. Ponaučení do příště, že nemám do toho lézt a nechat. Střela šla brankáři přímo do koše.

I když jste vedli , tak vás Varnsdorf celý první poločas tlačil. Nebyla jen otázka času, kdy se mu podaří skórovat?

Pravda, i když oba góly, co jsme dostali, byly z hloupostí. Varnsdorf si zasloužil vyrovnat. Sice jsme dali ve čtvrté minutě gól, ale pak jsme byli hrozní. Domácí hráli výborně na míči, My jsme akorát vyhazovali. Soupeře do nás šel a dva góly vstřelil zaslouženě.

Labík zachránil Vlašimi bod v divoké přestřelce s Varnsdorfem

Po přestávce jste byli zase lepší vy. Co jste si řekli v šatně?

Hodně jsme chtěli. Věděli jsme, že můžeme utkání zvrátit. Jsme tady dobří hráči a věříme si. Říkali jsme si, že do nich musíme chodit hlavně důrazně, protože Varnsdorf byl silnější v soubojích a v nich vše začíná. Pomohla nám i střídání a vše šlo lépe.

Váš gól na 3:3 byl luxusní. Šlo se vůbec trefit lépe?

Asi ne, nevím (směje se). Jsem rád, že jsem se takhle trefil. Hepi (Petr Heppner) mi výborně nahrál. Krásně se zorientoval a dal míč nezištně na vápno. Snažil jsem se trefit bráno, aby gólman šel do zákroku a vyšlo to takhle.

Co si po průběhu, kdy po vlastním gólu zařídí vyrovnání a bod, člověku honí hlavou?

Hodně jsem si oddechl. Na začátku jsem byl ten, který zavil gól, tak se mi ulevilo, když jsem srovnal na 3:3.