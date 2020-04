ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jakým aktivitám se v přírodě věnujete nejraději?

Často jezdím na kole, u čehož se i pěkně zapotím, ale především rád chytám ryby, samozřejmě ty největší (směje se).

Co jste naposledy chytil? A jaký je váš největší, nejlepší úlovek?

Naposledy jsem chytil zrovna kapra, asi 45 centimetrů domu jsem ho ale nevzal, až na výjimky ryby vracím zpět do vody a čekám, kdy mi konečně splní tři přání. Jinak největší úlovek byl asi kapr, který měl 80 centimetrů a nejlepší asi štika, ta měla 70 centimetrů.

Za to by vás určitě pochválil i Jakub Vágner, souhlasíte?

Určitě, každý den mi volá a pta se mě, co jsem ulovil, asi má strach (smích). Ne, dělám si legraci, do jeho chytání mam ještě hodně daleko.

A co děláte, když jste doma?

Mám těhotnou sestru, jejíž manžel má rizikové povolání, takže je teď u mě a starám se o ni. Navíc se stěhují do nového domu, pomáhám tedy i se stěhováním a stavěním nábytku.

Jak moc ovlivňují opatření váš každodenní život?

Na venkově to takový dopad nemá. Asi jediná nepříjemná věc je, že se nemohu vídat se svými prarodiči. Nechci je totiž vystavit nějakému riziku. Proto jsme i odložili oslavu babiččiných narozenin.

Je něco, co vás karanténa naučila?

Uklízení, to nikdy nebyla moje silná stránka. Kvůli prevenci jsem si pak ještě za poslední dobu umyl ruce vícekrát, než snad za celý život.

A co rouška, máte ji z vlastní výroby?

Moje mamka šije roušky, takže jich udělala i několik pro mě. Dokonce mi na ně vyšila speciální ornamenty.

Můžete nějaký prozradit?

Třeba pro případ špatné nálady mam roušku se slzou.

Na co se nejvíce těšíte, až skončí karanténa?

Hlavně na setkání se všemi blízkými, které nyní nemohu vídat a na kamarády, ať už z fotbalového prostředí či mimo něj.

Na závěr se nezbývá než zeptat, věříte, že se znovu roztočí ligový kolotoč?

Na internetu je spousta pro i proti. Ať už to dopadne jakkoliv, já i ostatní kluci teď musíme poctivě trénovat a dělat maximum proto, abychom byli co nejlépe připraveni. Můj osobní názor ale je, že se nejvyšší soutěže dohrají.