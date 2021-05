Další zastávka Vysočina! Právě tam už v pátek odehrají fotbalisté Vlašimi své utkání 21. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Soupeřem jim bude domácí Jihlava. „Čekám zajímavé utkání s kvalitním soupeřem. Jak jsem již několikrát zmínil, tak ve druhé lize jsou soupeři ohromně vyrovnaní. Já ale věřím, že v Jihlavě dokážeme uspět,“ prohlásil trenér Daniel Šmejkal.

Daniel Šmejkal | Foto: Jiří Paýr

Pro Středočechy půjde o druhé utkání na hřišti soupeře za sebou. Naposledy se představili na pražské Julisce, kde remizovali s Duklou Praha 1:1. „Remíza byla zasloužená. Neměli jsme špatný vstup do zápasu, ale postupem času byla Dukla lepší a zaslouženě vstřelila branku. My jsme reagovali o poločase změnou rozestavení a střídáním. To nám pomohlo a vytvořili jsme si řadu brankových příležitostí a zaslouženě vyrovnali,“ vrátil sek poslednímu duelu Daniel Šmejkal.