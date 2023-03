Oba týmy šly do úvodního mistrovského utkání v opačném rozpoložení. Zatímco domácí v přípravě ani jednou nevyhráli a v posledních třech zápasech nedali gól, tak hosté přijeli do Brna s vědomím, že se jim utkání před sezonou povedla a odcházeli z nich bez porážky. Líšni navíc vypadli ze sestavy všichni tři útočníci, kvůli čtyřem žlutým kartám chyběl i křídelní hráč Sokol. Na hrotu tak v neděli nastoupil dvoumetrový stoper Černín.

„Věděli jsme už v týdnu, že budeme hrát bez útočníků. Obavy jsme samozřejmě měli, ale zase jsme utkání zvládli bojovností,“ těšilo domácího kouče Milana Valachoviče. „Opticky jsme měli více ze hry. Líšeň měla možná víc šancí, ale držela se svého bloku a snažila rozkouskovat hru. Oni hráli jednodušší fotbal. Nechtěli hrát dopředu ani po zemi,“ uvedl asistent trenéra Vlašimi Dušan Binder.

Na starosti obranu i cizince. Něco jako ministr zahraničí, směje se Binder

Hned zkraje zápasu si oba týmy vyměnily pozdravy. Obstřel Černína ale vyrazil Vágner, na druhé straně Solomon pálil nad břevno. V polovině prvního poločasu pak Svobodu fantasticky vychytal Vajner. Hosty promarněné šance musely mrzet daleko víc na konci prvního poločasu. Gólman Vlašimi sice vychytal opět domácího stopera, nicméně z penalty ho překonal Čermák a zařídil Líšni vedení.

„V pokutovém území byl trochu zmatek, rozhodčí odpískal penaltu. Tím se soupeř dostal do zápasu. Musíme si dát na to pozor, aby se to neopakovalo a ke konci poločasu udrželi nulu. Penalta přišla v úplném závěru,“ smutnil Binder. „Pro nás hodně nepříjemné. Snažili jsme se v šatně hráče povzbudit, že se se zápasem dá něco dělat,“ dodal vlašimský trenér.

Druhá půle pak byla obrazem té první. Líšeň se ještě víc zatáhla, Vlašim však do větších šancí nepouštěla. A opět hrozil převážně brněnský celek. Černínův pokus skončil mimo, střela Čermáka na břevně a z prostoru penalty se po přihrávce prosadil Šumbera.

Na podzim byl Hyský na odstřel, Tvrdík ho ubránil. Teď ještě Vlašim zachránit

„Přitom jsme před zápasem řešili, jestli vůbec nastoupí, protože se tři dny léčil a je na prášcích. Rozhodli jsme se ale, že nemáme jiné řešení a nakonec dobrý výkon potvrdil druhým gólem,“ chválil střelce Líšně trenér Valachovič. Vzhledem k terénu domácí zjednodušili hru a posílali nakopávané balóny na Černína.

Naopak Vlašim se místy v kombinaci trápila. „Občas nám chyběl klid na míči, přesnost v přihrávkách. Balón někdy skočil a člověk mikrosituaci prováhal. Snažili jsme se kombinovat, nevstřelili jsme ale branku a tím pádem jsme prohráli. Možná to chtělo větší důraz nebo hlad po gólech od celého mužstva,“ přemítal Binder po hlavních příčinách porážky v Líšni.

Líšeň - Vlašim 2:0 (1:0)

Branky: 45. Čermák (p), 61. Šumbera. ŽK: 2:5. Rozhodčí: Krejsa - Mikeska, Dresler. Diváci: 420.

Líšeň: Vajner - Pašek, Jeřábek, Laczkó, Lutonský - Čermák - Ulbrich (90. Džupenjuk), Matocha, Machalík (77. Polášek), Šumbera (77. Bednář) - Černín (90. Otrísal).

Vlašim: Vágner - Vala, Halinský, Křišťan, Vilotič (81. Biegon) - Rigo - Solomon, Suchan, Smejkal (46. Onije) - Horský, Svoboda (70. Musil).