Hosté dokázali zareagovat na Málkovo vyloučení po půl hodině hry otočili vývoj utkání. Jan Suchan vytasil dvě výstavní trefy, když se dvakrát trefil do pravého horního růžku. Nejprve mu po rohu narazil Heppner, o chvíli později mu Folprecht dal parádní přihrávku proti noze. V tu chvíli se zdálo, že Vlašim míří za třemi body.

Zdání ale klame, o čemž se přesvědčili i vlašimští fotbalisté. V 73. minutě chyboval Hošek a nabídl vyrovnání Boháčovi, který zamířil přesně. Domácí, posílení druhým gólem v zápase, pak deset minut před koncem dokonali obrat, když centr na malé vápno uklidil hlavou do branky Nigerijec Rafiu Durosinmi.

„Podle mě by se to zlomilo, kdybychom dali třetí gól. Bohužel jsme ho nedali. Pak jsme si po svých chybách nechali dát dva laciné góly. Karviná zápas otočila a takhle dopadl,“ litoval Suchan. „Měli jsme větší odhodlání. Hráli jsme v deseti a dokázali jsme zápas otočit. Skvělý comeback!“ pochvaloval si karvinský hrdina.

V závěru zápasu mohl Vlašim opět Suchan. Z bezprostřední blízkosti ale trefil Horského, který stál navíc v ofsajdu a z vyrovnání i hattricku tak sešlo. „Lítalo to těsně, ale ve výsledku je to stejný, jako bych to kopl na rohový praporek, takže je to jedno. Mrzí mě to hodně. Odjíždět z Karviné s tím, že jsme proti deseti vedli 2:1 a prohráli 2:3, není nic hezkého,“ řekl hořce záložník Vlašimi. Porážku označil za hroznou chybu a nezkušenost týmu.

Navíc se potvrdila předzápasová slova trenéra Hyského. „Potřebujeme čas. Určitě si to musí sednout. Obměna kádru byla přes léto obrovská. Odešlo sedm hráčů ze základní sestavy,“ řekl před úvodním výkopem. Ani on sám ale nečekal, že si sladění sestavy vybere víc času. V zápase s Jihlavou podali jeho svěřenci výkon pod svoje možnosti. Nyní přišly v Karviné o další tři body, kvůli chybám v obraně.

Karviná – Vlašim 3:2 (1:2)

Branky: 6. Nešický, 73. Boháč, 81. Durosinmi – 34. a 38. Suchan. ŽK: 4:3. ČK: 1:0. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Arnošt. Diváci: 1 224.



Karviná: Ciupa – A. Krčík, D. Krčík, Žídek, Rolinek (46. Zedníček) – Nešický (46. Boháč), Soukeník – Mikuš (81. Rezek), Málek, Cienciala (64. Bartl) – Papadopulos (46. Durosinmi).

Vlašim: Vágner – Hošek (80. Lehovec), Halinský, Heppner, Breda – Horský, Zinhasović (80. Langhamer), Folprecht, Suchan, Rigo (80. Janda) – Ugwu (63. Toula).