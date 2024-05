Pro mnohé prestižní záležitost. Jakožto většina slávistů měli hráči Vlašimi v souboji proti rezervě Sparty o motivaci postaráno. Dlouho sahali po třech bodech, nakonec se ale museli spokojit s jedním, když utkání v Praze skončilo remízou 2:2.

Vlašim remizovala v předposledním kole se Spartou B 2:2 | Foto: Martin Hubáček

Bod proti béčku letošního mistra zařídili sváteční střelci. Jak Daniel Šmiga, tak David Planka sbírají góly poskrovnu. Dvacetiletý útočník měl na kontě doposud jednu trefu. O dva roky mladší záložník si počkal na premiérovou trefu až do předposledního kola sezony.

„Potřeboval jsem, aby mi tam něco spadlo a stalo se konečně v tomhle zápase. Jsem rád, že zrovna proti Spartě,“ usmíval se Planka. Jeho branka ze 68. minuty byla dlouho vítězná, neboť Vlašim dokázala ve druhém poločase otočit skóre proti Spartě na svou stranu. Nicméně podobně jako ve Vyškově přišla o náskok v závěru zápasu, kdy Pražané nakonec zakončili rychlý brejk a srovnali na konečných 2:2.

Těžký trojboj zakončen hektickou výhrou v závěru. Poříčí doma přetlačilo Velim

„Nevím, co se tam stalo. Byli jsme otevření. Bod ubojovaný. Byl tam i fotbal. Vítězný konec by byl samozřejmě lepší,“ shrnul Planka. Konečná remíza byla spravedlivá. První poločas patřil více domácím a už ve dvanácté minutě je dostal do vedení Šiler, který prostřelil Koláře. Vlašimský gólman několikrát podržel hosty, avšak v závěru úvodního dějství zlikvidoval velkou šanci Sparty hlavou a na následky po tvrdě ráně o poločase střídal a přepustil místo v brance Vágnerovi.

Vlašim zareagovala a o přestávce střídala nejen gólmany, udělala změny i v poli. Šmiga nahradil Vachouška a po dvou minutách na hřišti srovnal, když se trefil přesně na bližší tyč. „Utkání nahoru dolu. Oba týmy vyhazovaly docela dost balonů. Ve druhém se poločase se hra trošku víc změnila. Pomohla nám střídání, hned jsme dali gól. Uklidnili jsme se, byli jsme víc na míči a dařilo se nám víc,“ mínil Planka.

Teenager zapůjčený ze Slavie čekal na premiérovou trefu v dresu Vlašimi až do předposledního kola. „Konečně jsem prolomil smůlu. Šance byly, ale potřeboval jsem, aby mi tam něco spadlo. Asi jenom vydržet a přemítat v těch výkonech,“ uvedl 18letý záložník. Středočeský celek čeká nyní domácí tečka v duelu s brněnskou Zbrojovkou. „Jedeme dál. Je před námi poslední zápas a určitě ho budeme chtít vyhrát. Doufám, že se bude dařit střelecky i nadále,“ uzavřel Planka.

Sparta B – Vlašim 2:2 (1:0)

Branky: 12. Šiler, 87. Rus – 47. Šmiga, 68. Planka. ŽK: 1:2.

Sparta B: Nalezinek – Uhrinčať, Ševínský, Jedlička – Penxa, Holoubek, Večerka, Váňa (79. Lehocký) – Hranoš (65. D. Michl), Šiler, Mokrovics (55. Rus).

Vlašim: M. Kolář (46. Vágner) – F. Dostál, Kulhánek, Nogha – Musil (90+4. Biegon), Planka – Li. Pernica, Šubert (80. Onije), Heppner, Beran – Vachoušek (46. Šmiga).