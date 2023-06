Původně plánovaná dvouletá spolupráce se Slavií dospěla ke konci. Jak jste s ní spokojeni? Z našeho pohledu ji nelze hodnotit jinak než kladně. Korektní, jak z naší, tak určitě i ze slávistické strany. Lidi, se kterými spolupracujeme, jsou na svých místech. Funguje to opravdu dobře. Spolupráce by se ale měla hodnotit z více pohledů.

Ze kterých například?

Nejdůležitější je ten sportovní, který byl v první sezoně rozhodně nad očekávání. Všechno si obrovsky sedlo. Čekali jsme, že přijde nějaký mráček, ale žádný nebyl. Pořád se něco zlepšovalo, až vše vyvrcholilo jarem, kdy jsme se umístili ve F:NL na druhém místě a byli jsme schopni se dostat do baráže, kterou jsme bohužel hlavně kvůli nezkušenosti prohráli sami už v prvním zápase v Teplicích. Po tom úspěchu se tým posunul po sportovní stránce, vyměnil se. Najednou odešlo sedm hráčů základní sestavy. Drtivá většina se dostala do první ligy. Kádr jsme samozřejmě doplnili, bohužel jsme začátek uplynulé sezony nechytli, což se pak na nás navalilo. Prvních šest kol jsme prohráli, ale naštěstí jsme stihli ještě na podzim zareagovat vhodným doplněním týmu. Prošli jsme si obdobím, kdy nám nešlo nic, což se bohužel stává. Naštěstí jsme se chytli a ve druhé půlce podzimní části začali bodovat. Po dalším doplnění v zimní přípravě jsme se brzy dostali do pater, kde jsme minimálně chtěli být, což byl střed tabulky. Pokukovali jsme i výš, možná jsme měli velké oči. Konec se nám ale výsledkově moc nepovedl. Z celkového pohledu sezonu asi nemůžeme považovat za neúspěšnou. Vzhledem k začátku podzimu jsme rádi, že jsme se poměrně brzo vyhnuli větším starostem se záchranou v soutěži.

Když se objevila spolupráce se Slavií, splnila všechna vaše očekávání, se kterými jste do toho šli?

Tohle by spíš měli hodnotit lidé ze Slavie. Pokud se na věc koukneme z pohledu Vlašimi, tak si myslím, že rozhodně. Objektivně jsme hráli jeden z nejatraktivnějších fotbalů ve druhé lize, co se týče stylu hry. V parametru vstřelených branek jsme byli dlouhodobě mezi nejlepšími třemi týmy soutěže. Hráčům, kteří u nás hrají, se daří fotbalově růst a často se následně posouvají do první ligy. Za všechny z poslední doby bych jmenoval Matěje Juráska, který je v kádru Slavie. Tento trend tady byl už před Slavií, teď se ale ještě víc nastartoval a je mnohem výraznější. Považuji to za smysl fotbalové práce ve Vlašimi, chceme, aby se zde dával prostor mladým klukům a ti vyrostli do toho opravdu velkého fotbalu. Věřím tomu, že i Slavia vnímá věc podobně.

Posunula se Vlašim nejen, co se týče hráčů, ale i vedení, že i v něm přemýšlíte jinak než před dvěma lety?

Určitě. Učíme se pořád. Je toho hodně. Počínaje realizačním týmem až po pomůcky. Se začátkem spolupráce se Slavií jsme pořídili technologie pro komplexnější sledování hráčů, co se týče získávání dat z tréninků a zápasů. Datová analýza je velmi důležitý parametr při rozhodování se o příchodu hráčů do klubu. Tento trend je v profi fotbale nevyhnutelný.

Jak moc přicházely v uplynulých dvou letech nějaké zásahy ze strany Slavie?

Vlašim jako klub má svou vlastní integritu. Máme vlastní vedení. Majetkově nejsme nijak propojeni. Máme rámcovou smlouvu, abychom věděli, kde a jaké jsou hranice. Se Slavií jsme konzultovali například složení týmu, a to hlavně z pohledu jejích kmenových hráčů. Jinak větší zásahy z její strany nebyly. Možná jeden, kdy jsme byli ve výsledkové krizi a přemýšleli jsme o změně v realizačním týmu, ke které nakonec nedošlo a jsme za to rádi.

Myslíte moment, kdy šéf Slavie Jaroslav Tvrdík dal ochrannou ruku nad hlavním trenérem Martinem Hyským?

Víceméně se to dá takto říct. Když má tým šest porážek z prvních šesti zápasů sezony, tak to není běžná věc a rozhodně nic příjemného. Většinou jde o to něco změnit a musí se udělat nějaký impuls, který je výrazný a zároveň rychle proveditelný. Tohle řešení se nezrodilo hned, začali jsme o tom uvažovat trochu dříve, ale věřili jsme opravdu dlouho, že se vše otočí. Po rozhovorech se Slavií jsme dospěli k variantě změny a pak přišel zásah pana Tvrdíka. S odstupem času jsme teď opravdu rádi, že vše dopadlo tak, jak dopadlo a jedeme dál.

Je něco, co jste ze Slavie odkoukali, převzali a adaptovali na vlašimské prostředí?

Tohle se bude týkat hlavně metod trénování, stylu hry, který má trenér Hyský specifický a vychází z principů Slavie. Co se týče vedení, tak tam vše zůstalo z velké části v naší režii. Samozřejmě i tam se vše vyvíjí a musíme neustále reagovat na nové situace, ale nemyslím si, že by to mělo být ovlivněno Slavií.

Prvotní dvouletá spolupráce nyní končí a určitě si jí budete vyhodnocovat. Je možnost, že bude se Slavií pokračovat i dál?

Jednání teprve proběhnou a možnost určitě existuje. Je to otázka formy komunikace. Spolupráce se Slavií pokračovat bude, nyní budeme specifikovat její rozsah.

Jak vás v tomto případě omezí nařízení Ligové fotbalové asociace (LFA) ohledně hostování hráčů do jednoho klubu?

LFA schválila, že tato výjimka je platná pouze v rámci jedné soutěže, takže se netýká spolupráce klubů z dvou různých lig.

Nebijete tedy opět na poplach, že musíte přes léto tvořit opět nový tým?

Nebijeme, jsme už asi trochu zvyklí. Okysličení v podobě odchodů a příchodů je ku prospěchu, samozřejmě je otázka, jak rozsáhlé změny budou. Co se týče spolupráce, tak teprve uvidíme, kteří hráči by k nám mohli přijít nebo možná přijdou.

Jak se vlastně tvoří tým na novou sezonu, když ještě nevíte, koho vám sem Slavia pošle?

Nějakým způsobem tuhle situaci řešíme. Pár jmen máme vytipovaných, kdo by se měl ve Slavii posunout dál. Tohle je otázka příštích týdnů.

Jak moc vám zkomplikovalo/ulehčilo situaci, že béčko Slavie jde nakonec po roce opět do třetí nejvyšší soutěže?

Tohle se těžko posuzuje. Vyhodnocení je na Slavii. My ty informace prozatím nemáme.

V posledním kole jste mohli rezervě Slavie pomoci, ale porážkou 0:5 v Jihlavě a zároveň její prohrou v Prostějově se stalo, že přišel její pád. Vyčítalo vám vedení sešívaných poslední duel sezony?

Každý zápas chceme zvládnout a vyhrát, pokud bychom k tomu přistupovali jinak, tak nemá smysl tu práci dělat. Konečný výsledek z Jihlavy je pro nás velké zklamání a považujeme jej za ostudný. Slavia nám nic nevyčítala a ani si nemyslím, že bude. Udržení se v soutěži měla ve vlastních nohách.

Už víte kolik hráčů ze Slavie by se mělo ve Vlašimi objevit?

Jak jsem říkal, to bude teprve otázka jednání.

Takže nevíte s kým tady budete hrát?

Samozřejmě máme nějakou představu a informace, jména vám teď říct zatím nemohu.