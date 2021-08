Vlašim vstoupila do zápasu aktivně, v úvodu své šance nedokázali proměnit Rigo ani Višinský. Postupem času se hra Líšně i díky soupeřovým chybám zlepšila. Po půlhodině hry se prosadili hosté, kteří využili špatné domácí rozehrávky a Rolinek překonal brankáře Řeháka střelou z ostré pozice. Bleskově mohl vyrovnat Svoboda, ale jeho ránu jeden z hráčů Líšně odkopl z brankové čáry. Domácím se ještě v prvním poločase podařilo vyrovnat, po pěkné individuální akci se trefil Višinský. Po prvním poločase platil stav 1:1.

Domácí trenér Martin Hyský během poločasové přestávky provedl jedno střídání, Zinhasoviče nahradil Zlatohlávek. A byl to právě on, kdo si hned ve 47. minutě naběhl do vápna a po rychlé kombinaci poslal Vlašim do vedení. O pět minut později se příznivci Vlašimi mohli radovat znovu, přečíslení rychlou střelou zakončoval Alijagič. Poslední branku zápasu vstřelil po výborné přihrávce Blechy Janda. Vlašimští fotbalisté otočili zápas proti Líšni a radovali se z výhry 4:1.